Google выплатит компенсацию низкооплачиваемым женщинам-инженерам

Оказывается, в Кремниевой долине есть дискриминация.

Министерство труда США объявило в понедельник, что Google будет вынужден выложить примерно 3,8 миллиона долларов для урегулирования обвинений в дискриминации в оплате труда и найме на работу. Речь шла о заявлениях о том, что компания платила женщинам-инженерам меньше, чем их коллегам-мужчинам, и что у компании был процесс найма, который ставил в невыгодное положение как женщин, так и азиатских кандидатов на должности разработчиков программного обеспечения.

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Управление программ по соблюдению федеральных контрактов (OFCCP) Министерства труда обнаружило то, что оно назвало "системными" проблемами в ходе "рутинной оценки соответствия", сосредоточенной на Google Маунтин-Вью, Калифорния; Сиэтл, Вашингтон; и офисы в Киркленде, Вашингтон, с 2014 по 2017 год.

Примечательно, что эти миллионы не поступят в Министерство труда. Скорее, 1,35 миллиона долларов из этой суммы - это задолженность по заработной плате и проценты, которые будут выплачены 2565 женщинам, работающим "на инженерных должностях, подверженных дискриминации в оплате". Дополнительные 1,23 миллиона долларов запланированы как для женщин, так и для претендентов из Азии.

Google согласился отложить еще как минимум 1,25 миллиона долларов "на корректировку справедливой заработной платы".

Как сообщает Bloomberg Law , "раннее решение", достигнутое Google и Министерством труда, дает первому серьезную передышку. В частности, последний "не будет проверять 39 заведений Google в течение пяти лет".

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Следует отметить, что, несмотря на кажущийся взаимный характер соглашения, Google в прошлом боролась изо всех сил, чтобы лишить правительство данных о заработной плате и найме. Критики также раскритиковали Google в декабре, когда он выгнал Тимнит Гебру, исследователя искусственного интеллекта, которая в электронном письме жаловалась сотрудникам на ничтожные попытки компании нанять больше женщин. "Ваша жизнь ухудшится, когда вы начнете защищать недопредставленных людей", - написала она в электронном письме, отправленном в конце прошлого года.

Google - не единственный технический гигант, которого обвиняют в дискриминации в оплате труда. В 2017 году Министерство труда обвинило Oracle в "систематической практике большей оплаты труда белых мужчин, чем их коллег, занимающих такую ​​же должность". В сентябре 2020 года судья постановил, что OFCCP не подтвердило своих требований.

Согласно соглашению, Google должен разослать уведомления тем, кто имеет право на получение чеков, до 16 апреля, а получатели получат месяц на ответ, чтобы получить деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Google сформировали профсоюз для борьбы за свои права.