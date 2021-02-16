Посадка марсохода NASA Perseverance: все, что вам нужно знать

До приземления следующего марсохода NASA осталось всего несколько дней.

Марсоход Perseverance размером с автомобиль, центральный элемент миссии NASA стоимостью 2,7 миллиарда долларов, будет искать признаки древней жизни, собирать и хранить образцы для будущего возвращения на Землю, а также помогать демонстрировать различные новые технологии исследования, помимо других задач.

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Но прежде чем он сможет приступить к какой-либо из этой новаторской работы, Perseverance должен совершить посадку в марсианском кратере Джезеро 18 февраля. Нет никаких гарантий, что марсоход переживет это ужасное испытание; За эти годы только 40% всех наземных миссий на Марс были успешными.

Однако эта удручающая цифра искажена множеством неудач в первые несколько десятилетий космической эры. Недавний послужной список NASA на Красной планете весьма обнадеживает, и Марс 2020 будет использовать проверенную стратегию посадки - технику «небесного крана», успешно используемую его предшественником, марсоходом Curiosity, который совершил посадку в августе 2012 года и остается активным. сегодня.

“Марс 2020“ имеет на борту крошечный вертолет Ingenuity, который прикреплен к брюху Perseverance. В первые дни миссии Mars 2020, которая продлится не менее одного марсианского года (около 687 земных дней), Ingenuity совершит несколько испытательных полетов, пытаясь стать первым винтокрылым аппаратом, когда-либо летавшим в мире за пределами Земли. По словам представителей NASA, успех может открыть Марс для обширных исследований с воздуха в будущем.

1025-килограммовый Perseverance также носит с собой инструмент под названием MOXIE, что является сокращением от «Марсианский эксперимент по использованию ресурсов кислорода на месте». MOXIE будет генерировать кислород из тонкой марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа, демонстрируя технологию, которая в случае расширения может помочь человечеству закрепиться на Красной планете, заявили представители NASA..

В ноябре 2018 года НАСА объявило, что Perseverance будет исследовать кратер Джезеро, дыру в земле шириной 45 километров примерно в 18 градусах к северу от марсианского экватора.

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Более 3,5 миллиардов лет назад в Джезеро было озеро, а также дельта реки. А орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил на дне кратера глинистые минералы, которые образуются в присутствии жидкой воды.

“На Земле ученые обнаружили такие глины в дельте реки Миссисипи, где микробная жизнь была обнаружена в самой скале“, - написали представители агентства в описании Джезеро. “Это делает кратер Джезеро отличным местом для выполнения научной цели миссии Марс 2020 по изучению потенциально пригодной для жизни среды, которая может все еще сохранять признаки прошлой жизни“.

И если вам интересно (или надеяться): встречи между Perseverance и Curiosity не будет. Джезеро находится примерно в 3700 км от кратера Гейла, который Curiosity исследует с 2012 года.

По мере приближения Марса 2020 к Красной планете во второй половине дня 18 февраля космический корабль избавится от “крейсерской ступени“ - части, в которой размещались солнечные панели, топливные баки и радиоприемники, необходимые для его длительного межпланетного путешествия. Через десять минут после этой вехи Марс 2020 столкнется с атмосферой Красной планеты со скоростью почти 20 000 км / ч, и часы обратного отсчета ужаса начнут тикать.

Как будет происходить посадка на Марс NASA

Хотя атмосфера Марса всего на 1% толще Земли, ее достаточно, чтобы резко замедлить Марс 2020 за счет сопротивления. Но за эту услугу приходится платить: нагрев трением, который вызывает температуру до 1300 градусов по Цельсию на поверхности теплового экрана космического корабля. Сам Perseverance, конечно, не испытает таких крайностей; внутри защитной аэрозольной оболочки Марс 2020, которая состоит из теплового экрана и части, называемой задней оболочкой, будет примерно комнатная температура.

Как будет происходить посадка на Марс NASA

Марс 2020 развернет свой сверхзвуковой парашют шириной 21,5 м примерно через четыре минуты после входа в атмосферу, когда космический корабль замедлится до гораздо более управляемых 1512 км / ч. Чтобы точно определить время развертывания, Марс 2020 будет использовать новую технологию под названием Range Trigger, которой у Curiosity не было.

Как будет происходить посадка на Марс NASA

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Через двадцать секунд после появления сверхзвукового желоба Марс 2020 сбросит свой тепловой экран. Затем марсоход начнет детально документировать свой спуск, делая снимки поверхности Марса и используя радар для определения его высоты.

Парашют замедлит Марс 2020 примерно до 320 км / ч - все еще слишком быстро для безопасной посадки. Итак, примерно через шесть минут после “семи минут ужаса“, на высоте 2100 м, задняя часть корпуса и прикрепленный к нему парашют упадут, и начнется спусковой этап миссии “Небесный кран“.

Как будет происходить посадка на Марс NASA

Восемь двигателей небесного крана будут направлены вниз, что в конечном итоге замедлит Марс 2020 до 2,7 км / ч. Затем на высоте 20 м кран опустит Perseverance на землю по длинным тросам. После того, как марсоход благополучно приземлится, он перережет кабели, и ступень спуска улетит и сядет на безопасном расстоянии.

Как будет происходить посадка на Марс NASA

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Это приземление произойдет 18 февраля в 20:55 по Киеву, если все пойдет по плану.

Да, это звучит немного безумно, особенно с учетом того, что Марс 2020 придется делать все самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны центра управления полетами. (18 февраля сигналу потребуется более 11 минут, чтобы добраться от Земли до Марса - дольше, чем вся последовательность EDL.) Но это сработало для Curiosity еще в 2012 году.

И мы сможем следить за всеми действиями EDL в (почти) реальном времени: NASA будет освещать это большое событие, начиная с 19:15 по Киеву 18 февраля. Вы можете посмотреть его в прямом эфире на ТЕХНО bigmir)net.

Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.