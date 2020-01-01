Более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне

Окончательный отбор состоится в 2021 году.

Из 12 тысяч выберут всего менее 50 астронавтов NASA

Более 12 000 человек подали заявку на участие в программе NASA Artemis Generation для участия полета на Луну и к Марсу. Представители NASA заявили, что это второе по величине количество заявок, которые когда-либо поступало в корпус астронавтов.

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"Мы вступили в новую эру освоения космоса с программой Artemis, и мы очень рады видеть, что так много американцев подали заявку на присоединение к нам", - заявил сегодня администратор NASA Джим Бриденстайн. "Следующий класс астронавтов поколения Артемиды поможет нам исследовать Луну и приведет нас на Красную планету".

Когда в феврале NASA выпустило призыв к новому классу астронавтов, ожидание было уже высоким. После десятилетий полета на околоземной орбите NASA снова хочет совершить полет на Луну с помощью своей программы Artemis, целью которой является высадка первой женщины и мужчины на Луну к 2024 году. Агентство надеется продолжить полет на Марс в 2030-х годах.

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NASA начало принимать заявки 2 марта и прекратило сбор во вторник, 31 марта. Космическое агентство получило заявки от всех 50 штатов, округа Колумбия и четырех территорий США. По количеству заявок он уступает только рекордным 18 300 заявкам, которые NASA получило в 2016 году для своего последнего класса астронавтов (выпуск которого завершился в январе).

"Для этого раунда заявок NASA повысило требования к образованию для кандидатов от степени бакалавра до степени магистра в области науки, технологии, математики или инженерии", - говорится в заявлении представителей NASA. "Кроме того, срок подачи заявок был сокращен с двух месяцев до одного".

Ожидается, что NASA объявит о своем окончательном выборе для нового класса астронавтов в середине 2021 года. После отбора кандидаты проведут следующие 2,5 года в подготовке к космическому полету, а затем им придется ждать выбора космического экипажа. Эта временная шкала, скорее всего, будет означать, что они могут полететь только после 2024 года.

NASA в настоящее время имеет 48 астронавтов и подготовило 350 астронавтов с тех пор, как агентство начало подготовку космических путешественников в 1960-х годах.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавт-рекордсмен ушел из NASA.