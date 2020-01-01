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Запуск миссии Марс-2020: Прямая трансляция

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Запуск должен состояться в 14:50.
Atlas V готов к запуску
Atlas V готов к запуску
NASA

Планируется, что марсоход Perseverance будет запущен в направлении Марса на ракете Atlas V в четверг, 30 июля, в 14:50 по Киеву из Космического стартового комплекса 41 на станции ВВС мыса Канаверал во Флориде.

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Веб-трансляция NASA начнется в 14:00, и вы можете посмотреть ее в прямом эфире здесь.

Полет Perseverance начнется к Марсу на ракете Atlas V. Текущие прогнозы погоды предсказывают 80% шансов на хорошие условия запуска. 

Старт намечен на 14:50, при этом окно запуска будет оставаться открытым примерно до 16:50 по Киеву. В течение этого времени будет много возможностей для запуска, и вы можете наблюдать за запуском в прямом эфире.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск следующего марсохода NASA снова перенесли.

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Теги: NASA, Марс, Марс 2020, марсоход, видео, трансляция
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