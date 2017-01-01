NASA взорвало самый большой топливный бак для ракет

Так его проверили на прочность.

Инженеры в Центре космических полетов Маршалла NASA в Хантсвилле, штат Алабама, 5 декабря намеренно вывели самый большой в мире ракетный топливный бак за пределы предусмотренные конструкцией, чтобы действительно понять пределы его прочности. Испытательная версия жидкостного водородного бака ракеты Space Launch System выдержала более 260% от ожидаемых полетных нагрузок в течение пяти часов, прежде чем инженеры обнаружили точку потери устойчивости, которая затем разорвалась. Инженеры завершили испытание примерно в 11 часов вечера.

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«Мы намеренно довели этот танк до крайних пределов и сломали его, потому что подталкивание системы к точке отказа дает нам дополнительные данные, которые помогут нам разумно строить ракеты», - сказал Нил Отте, главный инженер отделения SLS Stages в Центре космических полетов Маршалла. «Мы будем летать на SLS в течение многих десятилетий и разрушение топливного бака сегодня поможет нам безопасно и эффективно развивать ракету SLS по мере развития наших миссий».

Испытательная версия бака прошла более ранние испытания, выдерживая силы, ожидаемые на старте от двигателей и запланированных для лунных миссий Artemis, не показывая никаких признаков трещин, изгибов или разрушения. Тест проведенный 5 декабря с использованием комбинации газообразного азота для повышения давления и гидравлики для нагрузок - подтолкнул бак к пределам, подвергая его воздействию более высоких сил, которые заставили его сломаться, как и предсказывали инженеры. Более ранние испытания сертифицировали его для текущей версии SLS - называемой Block 1.

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«Это последнее испытание бака знаменует собой крупнейшее в истории контролируемое испытание на отказ бака под давлением ступени ракеты NASA», - сказал Майк Николс, ведущий инженер-испытатель центра Маршалла. Эти данные пойдут на пользу всем аэрокосмическим компаниям, разрабатывающим ракетные баки».

Для всех испытаний инженеры NASA и Boeing смоделировали взлет и полетные нагрузки на испытательном варианте бака с жидким водородом SLS, который конструктивно идентичен летному баку. На протяжении всех испытаний на испытательном стенде Маршалла высотой около 65 метров они использовали большие гидравлические машины для закачки миллионов тонн газа, а также для растяжения и изгиба прочного испытательного бака.

Сам бак был оснащен тысячами датчиков для измерения напряжения, давления и температуры, в то время как высокоскоростные камеры и микрофоны фиксировали каждый момент, чтобы определить мельчайший изгиб или трещины в цилиндрической стенке бака.

«Первоначальное место потери устойчивости бака произошла в том же местоположении, что и предсказанная группой анализа Boeing, и началась в пределах 3% от прогнозируемой нагрузки», - сказал Люк Денни, менеджер по испытаниям группы тестирования и оценки Boeing. «Точность этих прогнозов на фоне реальных испытаний подтверждает наши структурные модели и обеспечивает высокую уверенность в конструкции резервуара.»

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Команда из Мичауд завершает функциональное тестирование собранной первой ступени SLS для миссии Artemis I и уже начинает строить первую ступень для миссии Artemis II. Первая ступень высотой около 65 метров является самой большой и сложной ракетной ступенью, которую НАСА построило со времен Сатурна V, которые запускали миссии Аполлон на Луну.

«Мы рады, что эти испытания NASA будут способствовать не только полетам SLS, но и проектированию будущих ракетных топливных баков», - сказала Джули Басслер, менеджер офиса SLS Stages.

SLS - единственная ракета, которая может отправить Орион, астронавтов и припасы на Луну в рамках одной миссии. SLS, Orion и Gateway на орбите вокруг Луны, являются основой целью НАСА для исследования глубокого космоса и программы Artemis, которая отправит первую женщину и мужчину на лунную поверхность к 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс.