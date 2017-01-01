NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс
NASA устроило своеобразный «показ мод», продемонстрировав публике два скафандра, которые оно будет использовать в проекте Artemis.
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В опубликованном видео был показан громоздкий красно-бело-голубой скафандр, который будет использоваться для работы на Луне, и второй, более тонкий оранжевый скафандр. Второй астронавтам предстоит надевать по пути на Луну и обратно. В случае внезапной разгерметизации космического корабля в скафандре можно прожить несколько дней.
Создание скафандров — одна из многих проблем, которые NASA приходится решать, чтобы отправить человека на Луну в 2024 году. Однако агентство планирует использовать эти скафандры не только на Луне. Предполагается, что они пригодятся и для полетов на Марс.
Напомним, ранее NASA показало прототип скафандра для путешествия на Марс.
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