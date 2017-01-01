ТОП авиакосмических достижений 2018 года

Названы главные прорывы в космической сфере уходящего года.

Самый быстрый космический корабль

Parker Solar NASA

Solar Probe от NASA – официально самая быстрая вещь, которую когда-либо создали люди. Достигнув максимальной скорости 700 тысяч км в час, он выполняет свою 7-летнюю миссию во внешней короне Солнца. Зонд, запущенный в августе, будет вращаться вокруг нашей звезды, становясь все ближе и ближе к Солнцу. Несмотря на то, что температура превышает 1300 градусов по Цельсию, большинство из четырех чувствительных наборов инструментов датчика не будут нагреваться больше 30 градусов. Это благодаря теплозащитному экрану, выполненному из углеродной пены и покрытой слоем перегретого углерода. Пена настолько легка, что здесь, на Земле, 97 процентов массы было занято воздухом. Это не дает Солнцу нагреть корабль.

CIMON

CIMON Airbus

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CIMON - это робот, работающий на искусственном интеллекте Уотсона, призван действовать как личный помощник в космосе. Он похож на Siri или Alexa, но оснащен знаниями, которые могут помочь космонавтам сделать ремонт на МКС, провести множество экспериментов или даже помочь экипажу совершить основные медицинские процедуры. Этим летом он отправился на МКС в качестве свободно плавающего помощника, способного летать вокруг станции. В середине ноября немецкий астронавт Александр Герст успешно собрал кубик Рубика при помощи этого космического помощника.

TESS

TESS Orbital ATK

В течение следующих двух лет телескоп TESS будет отслеживать около 200 000 близлежащих звезд на предмет обнаружения орбитальных планет. Ожидается, что TESS найдет тысячи новых планет, которые дадут астрономам лучшее понимание того, как миры похожи на наш собственный, и насколько распространенными могут быть такие планеты, как Земля. По сравнению со своим предшественником, Кеплером, TESS будет совершать поиск в область неба в 400 раз больше, чем предшественник.К

InSight

InSight NASA

26 ноября на Марс села автоматическая станция InSight. В отличие от космических и наземных роверов и орбитальных аппаратов, InSight предоставит нам первые данные о внутренностях Марса. Его способность отслеживать поток тепла от внутренней части планеты поможет выяснить, откуда взялись вулканы Марса, а сейсмометр будет даже измерять толчки Марс и землетрясения.

H160 от Airbus

H160 Airbus Helicopters

Универсальный вертолет, созданный для поисково-спасательных операций, VIP-перевозок или переправки до 12 пассажиров, таких как экипажи нефтяных вышек, - использует новый двухуровневый задний горизонтальный стабилизатор, чтобы минимизировать вибрацию нисходящего потока от основного ротора. Также в нем установлен постоянный автопилот, гарантирующий, что даже самые большие воздушные сюрпризы не станут катастрофой.Если пилот становится дезориентированным или корабль сбрасывает на бок, двойное нажатие на красную кнопку на руле управления автоматически возвращает его в прямой и ровный полет.

V-280 от Bell

V-280 Bell

V-280 Valor может летать быстрее и дальше, чем обычный вертолет, развивая максимальную скорость более 400 км в час. Это новый вертолет, винты которого могут поворачиваться от горизонтального к вертикальному, позволяя ему взлетать и приземляться вертикально, сохраняя при этом преимущество в скорости. Прототип V-280 совершил первый полет в декабре 2017 года, и он обещает стать меньшей, более легкой и более шустрой версией тилтротора V-22 Osprey.

Радар малой мощности (LPR) от Raytheon

LPR Raytheon Company



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Для того, чтобы такие дроновые миссии, как, скажем, автономная доставка чизбургеров, стали реальностью, нам придется отслеживать маленькие, низколетящие аппараты в небе. Обычное радиолокационное покрытие уменьшается, если вы опускаетесь намного ниже 3200 футов, и именно здесь появляется новый радар малой мощности Raytheon (также известный как Skyler). Компактное устройство - менее квадратного метра - сканирует объекты, используя систему радара, аналогичную к тем, которые используются в современных истребителях. Сети этих устройств, установленные на вышках сотовой связи, зданиях и холмах, будут намного дешевле, чем большие подвижные радиолокационные антенны, которые сейчас сканируют наше воздушное пространство.

Zephyr S HAPS от Airbus

Zephyr S Zephyr Airbus

Zephyr S HAPS от Airbus установил абсолютный рекорд 5 августа 2018 года, оставаясь в воздухе более 25 дней. Полет, проходивший в Аризоне, позволил планеру комфортно лететь над другими самолетами и большинством облаков. Несмотря на размах крыльев в 2,5 метра, БПЛА на солнечной энергии весит всего 74 кг, что, наряду с системой управления питанием, которая фокусируется на поддержании температуры батареи для обеспечения оптимальных скоростей заряда и разряда, помогло ему потреблять меньше общей энергии. Он сохранял свою высоту всю ночь – достижение, которое до сих пор не могут достичь другие самолеты на солнечных батареях.

Гидростатический костюм Gravity от Gravity Industries

Gravity Jet Suit Gravity Industries

Джетпаки появлялись и исчезали, ведь главный недостаток - это короткое время полета и опасность в слишком близком расположении реактивных двигателей рядом с человеческим телом. С дизайном, который ближе к костюму Железного Человека, чем к ракетному ранцу Флэша Гордона, Gravity использует три точно управляемых микротурбины на керосине. Два двигателя размером с хлебный батон на каждой руке и один сзади - для создания стабильного «штатива» тяги на 1000 лошадиных сил. Костюм несет достаточно топлива, чтобы летать до 8 минут.

Напомним, ранее были названы ТОП-10 гаджетов 2018 года.

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