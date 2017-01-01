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NASA получило премию Эмми за трансляцию спуска на Марс

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Космическое агентство получило два приза.
NASA получило сразу две премии Эмми
NASA получило сразу две премии Эмми
nasa.gov

NASA стало лауреатом главной в США телевизионной награды «Эмми» за 2019 год сразу в двух номинациях. Трансляция спуска аппарата InSight на поверхность Марса была отмечена как Лучшая оригинальная интерактивная программа (Outstanding Original Interactive Program), а трансляция первого тестового запуска пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon выиграла приз как Лучшая интерактивная программа (Outstanding Interactive Program), говорится на сайте ведомства.

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NASA прилагает большие усилия для привлечения внимания широкой аудитории к покорению космоса. В частности, сотрудники ведомства активно ведут аккаунты NASA во многих социальных сетях, а также устраиваются многочисленные трансляции запусков, пресс-конференций и других событий.

Каждый год происходят важные для астрономии и космонавтики события, на которые в особенности тратятся усилия ученых и космических ведомств. Одними из них за прошедший год стали тестовый запуск к Международной космической станции пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon и посадка на Марс зонда InSight, который исследует внутреннее строение и химический состав планеты.

Трансляции этих событий были отмечены главной американской телевизионной премией «Эмми» во время церемонии, состоявшейся 14 и 15 сентября в Лос-Анджелесе. Приз в номинации Лучшая интерактивная программа за трансляцию запуска Crew Dragon получили вместе Космический центр им. Кеннеди NASA и частная компания SpaceX — разработчик корабля. Полет Crew Dragon, к слову, стал первым сертифицированным для отправки людей в космос стартом космического корабля с территории США с 2011 года, когда завершилась программа шаттлов.

Вторую награду (за трансляцию спуска InSight) в номинации Лучшая оригинальная интерактивная программа получила Лаборатория реактивного движения NASA. Ее вклад отмечен как «оригинальный и новаторский»: создатели постарались донести информацию о посадке зонда на Марс в том числе и через новости, телевидение, социальные сети, заметки в интернете и другие формы просвещения.

NASA уже становилось лауреатом «Эмми» в прошлом году: тогда награда досталась агентству за программу о конце миссии «Кассини».

Напомним, ранее сообщалось, что NASA готовится к высадке человека на Луну в 2024 году.

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Теги: NASA, премия, InSight, Эмми
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