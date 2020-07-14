NASA договорилась с Японией о покорении Луны

NASA подписало соглашение с правительством Японии, которое позволяет Японии участвовать в программе Artemis.

Соглашение, названное Совместной декларацией о намерениях, было подписано в ходе виртуальной встречи между администратором NASA Джимом Бриденстайном в США и Коити Хагиудой, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий правительства Японии.

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"Сегодняшнее подписание этой декларации о намерениях основано на долгой истории успешного сотрудничества между США и Японией в космосе", - сказал Бриденстайн в кратком заявлении о соглашении. "Мы высоко ценим решительную поддержку Японии программы и надеемся на расширение надежного партнерства, которым мы пользовались на Международной космической станции, в области космического пространства, поверхности Луны и за ее пределами".

Ни одно из правительств не опубликовало текст декларации, но они описали этот документ как определение роли Японии в исследованиях людей и роботов. Это будет включать в себя вклад в окололунную базу Gateway и исследование лунной поверхности.

Японские официальные лица заявили в начале этого года, что к весне они рассчитывают заключить меморандум о взаимопонимании с NASA относительно взносов в программу Artemis. Йошиказу Седзи, директор департамента международных отношений и исследований японского космического агентства JAXA, заявил в январе, что Япония заинтересована в предоставлении компонентов, таких как батареи и резервуары для модулей Gateway, данных о поверхности Луны и логистики Gateway с использованием нового грузового космического корабля.

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В долгосрочной перспективе JAXA и японская промышленность предложили разработать ровер для более поздних миссий, что NASA приветствует. "Это как среда обитания космической станции, на которой в течение 14 дней удерживаются два человека, но она на колесах", - сказал Марк Кирасич, исполняющий обязанности директора подразделения Advanced Exploration Systems в NASA и ранее руководитель программы NASA для Orion, во время сессии NASA Exploration Science Форум 10 июля.

Он сказал, что NASA считает важным задействовать JAXA в главном элементе, таком как ровер, хотя NASA уже проводило исследования лунного ровера. "Была идея, что, хотя мы проделали большую работу, пусть японцы возглавят разработку герметичного ровера", - сказал он.

NASA по-прежнему будет разрабатывать луноход, подобный тому, который использовался в последних трех миссиях Аполлона для более ранних миссий Artemis. Японский луноход, вероятно, не будет готов до конца десятилетия. Кирасич сказал, что NASA проведет совещание по стратегии на этой неделе, чтобы создать программный офис для этого ровера и планировать приобретение ровера в промышленности. Цель состоит в том, чтобы доставить этот ровер на Луну в 2025 году роботизированным спускным аппаратом в рамках программы NASA по коммерческим лунным грузам.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA запустит спутник для атаки луны.