Восемь лет на Марсе: NASA отмечает посадку Curiosity на Красную планету

Марсоход уже 8 лет колесит по Марсу.

Марсоход Curiosity размером с автомобиль празднует восемь (земных) лет на Красной планете сегодня (6 августа). Это происходит менее чем через неделю после того, как марсоход Perseverance полетел в направлении Марса.

В NASA надеются, что и судьба Perseverance будет такой же, как и у Curiosity, ведь они имеют одинаковое шасси и стратегию посадки на Марс. И новый марсоход будет опираться на многие открытия, сделанные Curiosity за эти годы.

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Curiosity запустили в ноябре 2011 года. Он сел в кратере Гейл шириной 130 км утром 6 августа 2012 года, выполняя наземное задание, рассчитанное на как минимум один марсианский год (что эквивалентно 687 земных дней).

Основная цель миссии Curiosity за 2,5 миллиарда долларов, официально известной как Mars Science Laboratory, заключается в оценке того, может ли Гейл поддерживать земную жизнь. Робот с ядерной установкой обнаружил, что в древнем прошлом в кратере размещалась потенциально пригодная для обитания система озер и водотоков, которая существовала, возможно, миллионы лет.

Curiosity также обнаружил сложные органические химические вещества, строительные блоки жизни в скалах кратера Гейл. Кроме того, марсоход обнаружил сезонную закономерность концентрации метана, который здесь, на Земле, в основном производится живыми организмами. (Абиотические процессы могут также генерировать метан, и источник материала в Гейле неясен)

В сентябре 2014 года Curiosity достиг основания горы Шарп, которая поднимается на 5,5 километра в центре Гейла. В течение последних шести лет марсоход колесил по предгорьям горы, проверяя скалы, чтобы найти подсказки о прошлой обитаемой среде Гейла и о том, как Марс стал холодной, сухой планетой, которым мы его знаем сегодня.

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По словам представителей NASA, в течение восьми лет на Марсе Curiosity пробурил 27 образцов горных пород, собрала шесть образцов почвы и проложил более 123 км на своем одометре. (Запись с расстояния на Марсе ведется другим марсоходом НАСА, Opportunity, который покрыл 45,16 км между 2004 и 2018 годами.

Миссия Perseverance стоимостью 2,7 миллиарда долларов под названием Mars 2020 направлена ​​на расширение выводов Curiosity. Новый марсоход будет охотиться на признаки древней жизни в кратере Джезеро шириной 45 км, который был озером и дельтой реки.

Perseverance также будет собирать и кэшировать образцы для будущего возвращения на Землю и тестировать несколько новых технологий исследования, в том числе крошечный вертолет под названием Ingenuity и инструмент, который генерирует кислород из тонкой, марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа.

Марс 2020 должен приземлиться 18 февраля 2021 года. Возможно, Curiosity сделает небольшой перерыв в своей работе в кратере Гейл в тот день, взглянет на марсианское небо и отправит добрые пожелания новому марсоходу.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Curiosity потерялся на Красной планете