ТОП-10 технологий, которые умерли в 2020 году

В мире технологий 2020 год также стал годом потерь. О некоторых мы сожалеем, а про какие-то даже можем сказать - наконец-то.

Google Play Музыка

Почти десять лет назад облачные музыкальные сервисы запустили такие компании, как Amazon, Apple и Google. И Google решил, что 2020 год - самое подходящее время, чтобы перестать дублировать свои музыкальные усилия (поскольку он так занят выпуском новых приложений для обмена сообщениями), и объявил декабрь 2020 года окончательной датой смерти Google Play Music .

Это была многомесячная кончина для сервиса, поскольку Google поощрял своих пользователей переходить на YouTube Music. В августе Google заблокировал новые загрузки и загрузки через приложение Music Manager, а музыкальный магазин был закрыт. В сентябре потоковое воспроизведение музыки из облака начало отключаться по всему миру, а к концу декабря все личные музыкальные коллекции были удалены.

Сервис YouTube Music, заменяющий его, является бесплатным и предлагает премиум-членство, чтобы получать музыку без рекламы и загружать музыку для прослушивания в автономном режиме.

Nintendo 3DS

После 9,5 лет и 76 миллионов продаж Nintendo наконец попрощалась с Nintendo 3DS в 2020 году. Портативное игровое устройство 3DS стало настоящим открытием, когда оно впервые появилось в 2011 году, потому что оно давало возможность видеть 3D без очков

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Конечно, 3DS предназначалась для игр, но она также позволяла вам общаться с друзьями, делать снимки, транслировать видео из различных сервисов, записывать аудио, просматривать веб-страницы и многое другое. Это было устройство, которое продолжало восхищать миллионы людей в течение почти десятилетия, но его время наконец настало в сентябре, когда Nintendo заявила, что больше не будет производить системы семейства 3DS.

Wunderlist

В июне 2015 года Microsoft приобрела компанию, стоящую за Wunderlist, популярным приложением для создания списков дел. Wunderlist практически не работал с 2017 года в рамках планов компании Microsoft сделать собственное приложение. И в мае 2020 года мае компания прекратила поддержку Wunderlist.

DSL

Крупнейший интернет-провайдер Америки отказывается от телефонных линий в пользу широкополосных соединений.

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Когда впервые появилась цифровая абонентская линия (DSL), это было откровением. Вместо ужасно медленных коммутируемых подключений мы могли бы использовать телефонные линии для постоянного высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет.

Однако вскоре у нас появилось еще более быстрое кабельное соединение. Теперь новая цель - получить сверхбыстрые оптоволоконные соединения.

DSL уже какое-то время висит на волоске, но только в 2020 году AT&T приняла меры. В октябре компания заявила, что прекратит подключать новых абонентов к DSL. "Мы начинаем постепенно отказываться от устаревших услуг, таких как DSL, и новые заказы на услуги больше не будут поддерживаться после 1 октября", - заявили в компании. Существующие подписчики по-прежнему могут использовать свой DSL, но новые пользователи не смогут получить услугу.

Приложения Chrome

В январе Google объявил о прекращении использования приложений Chrome. Заметьте, это не расширения, а только те автономные веб-приложения, которые работают в своих окнах, как настольное приложение, а не во вкладке браузера.

Это второй раз, когда Google хотел закрыть сервис. Еще в 2016 году Google объявил, что откажется от приложений Chrome к 2018 году .

Этого не произошло, но на этот раз, похоже, все произошло по-настоящему. Google прекратил прием новых общедоступных приложений Chrome в Интернет-магазин Chrome в марте. К июню 2021 года поддержка приложений Chrome в Windows, Mac и Linux прекратится. В Chrome OS будут работать приложения Chrome до июня 2022 года.

Google заявила, что отказывается от приложений Chrome из-за "значительного прогресса современного Интернета и его способности предоставлять пользователям первоклассный пользовательский интерфейс". Приложения Chrome имеют меньше смысла, когда прогрессивные веб-приложения (PWA) предоставляют аналогичные возможности, которые не обязательно связаны с Chrome. Кроме того, с приложениями Android и Linux, работающими на новых устройствах с Chrome OS, браузерные приложения Google больше не нужны.

Приложение Facebook для Windows 10

У Facebook было приложение в Магазине Windows? Да, было. Когда приложение вышло в 2016 году, оно предназначалось не только для ПК, но и для планшетов и телефонов с Windows.

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У приложения Facebook были некоторые преимущества, поскольку оно могло использовать встроенные уведомления Windows 10 и поддерживать живые плитки. Но на ПК это никогда не имело особого смысла, потому что веб-сайт был в центре внимания Facebook для настольных компьютеров. Как сообщает MSPoweruser, с исчезновением телефонов и планшетами с Windows, которые могут использовать этот веб-сайт, неудивительно, что в феврале Facebook прекратил выпуск своего приложения для Windows 10 .

Facebook - не единственная компания, которая отказалась от своего приложения UWP. Фактически, похоже, что Microsoft готовит почву для отказа от UWP в недалеком будущем. Microsoft закрыла свою платформу монетизации рекламы для UWP в июне. Это последовало за решением 2019 года перенести традиционные игры Win32 в Windows 10 App Store, явно уступив предпочтениям разработчиков и пользователей. Приложения UWP все еще развиваются, но, если не произойдет серьезных изменений, платформа окажется не у дел.

Mixer

Мечта Microsoft создать конкурента Twitch умерла 22 июля 2020 года. В этот день Mixer закрылся, и вместо этого Microsoft стала партнером Facebook Gaming.

Mixer был сервисом прямой трансляции видеоигр, как и Twitch. Microsoft впервые вошла в бизнес после того, как в 2016 году приобрела "интерактивную службу прямой трансляции" Beam. К 2017 году она была переименована в Mixer. Стремясь повысить популярность сервиса, в 2019 году Microsoft заключила многомиллионные сделки с такими известными стримерами, как Ninja и Shroud. Но этого было недостаточно для увеличения числа зрителей, и к лету 2020 года все бывшие стримеры Mixer могли свободно переходить на другие платформы .

Безумие VR

В какой-то момент многие ожидали, что гарнитуры виртуальной реальности либо завоюют мир, либо пойдут по пути 3D-телевизоров и мобильных телефонов VR. На самом деле ни того, ни другого не произошло. VR продолжает работать с новыми устройствами, такими как Oculus Quest 2, которые не требуют привязки к дорогому игровому ПК. Тем не менее, некоторые VR платформы и устройства прекратили существование в 2020 году, в том числе Oculus Go и гарнитуры Oculus Rift S .

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Что касается мобильных устройств, платформа Google Daydream VR для мобильных телефонов избавилась от балласта. Осенью Google заявила, что больше не будет поддерживать программное обеспечение Daydream VR, и что такие элементы, как приложение Daydream VR, не будут работать должным образом на Android 11.

До решения Google 30 сентября 2020 года компания Samsung закрыла свою службу виртуальной реальности XR. Конец платформы XR наступил после того, как Samsung ранее решила отказаться от своих гарнитур Gear VR.

Наконец, Steam решил сосредоточить свои усилия на виртуальной реальности на ПК и отказался от Steam VR для Mac.

Adobe Flash Player

В 90-е годы Adobe Flash был не просто компонентом, который вы использовали в Интернете; это в значительной степени была сеть. Flash - это веб-игры и все крупные развлекательные сайты использовали Flash, и давайте не будем забывать обо всех этих баннерах, основанных на Flash.

Flash был фантастическим инструментом для своего времени, но среди прочих недостатков у него были проблемы с безопасностью и энергоэффективностью ноутбуков . Поэтому по мере развития современной сети гибель Flash была неизбежна.

На самом деле Flash продержался намного дольше, чем кто-либо ожидал, учитывая, что соучредитель и генеральный директор Apple Стив Джобс впервые раскритиковал в Flash еще в 2010 году своим открытым письмом. Его падение официально началось в 2017 году, когда Adobe заявила, что прекратит поддержку Flash к концу 2020 года Производители браузеров также начали ограничивать использование Flash и в конечном итоге полностью заблокировали его.

Теперь настало время, чтобы Flash исчез. 31 декабря Adobe прекращает поддержку Flash. Компания заблокирует запуск контента в Flash Player с 12 января 2021 года.

Windows 7

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У Windows есть несколько способов "умереть" окончание розничных продаж, окончание поддержки и окончание обновлений безопасности. Последнее - финальный гвоздь в крышку гроба, и срок службы Windows 7 окончился в январе 2020 года. ПК с Windows 7, конечно, все еще могут работать, и, как и поклонники Windows XP до них, пользователи Windows 7, скорее всего, будут работать в старой ОС независимо от отсутствия обновлений безопасности.

Windows 7 была долгожданным продолжением Windows Vista в соответствии с традицией Microsoft, согласно которой за одним плохим выпуском ОС следует хороший. Windows 7 построена на прочном фундаменте Vista, но при этом устранена ее глючность и в целом улучшена работа.

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