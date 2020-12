Как проходило единственное полное солнечное затмение в 2020 году

Единственное полное солнечное затмение в 2020 году ослепило зрителей в Южной Америке, и некоторым повезло, несмотря на то, что пасмурное небо угрожало воспрепятствовать невероятному небесному событию.

Так называемый Южный конус в настоящее время подвергся воздействию двух полных солнечных затмений за несколько лет подряд. Но каждое событие было уникальным. Оба затмения были видны в Чили и Аргентине, но полное солнечное затмение в 2019 году произошло зимой в Южном полушарии и ближе к вечеру. Это означало, что солнце было низко над горизонтом, поэтому небо не стало таким темным, как в этом году.

Затмение 14 декабря произошло летом в Южном полушарии и ближе к полудню, поэтому Солнце находилось выше в небе.

По данным TimeAndDate, частичное затмение, когда луна впервые, казалось, "откусила" от Солнца часть, началось в Чили в 11:38 по местному времени (16:38 по Киеву) на западном побережье страны.

Зрители в Пуконе, в чилийском регионе Араукания, получили около 2 минут полного затмения, которое началось в 13:03. по местному времени (18:03 по Киеву). TVN Chile транслировал в прямом эфире кадры, в которых толпа в Пуконе радуется, когда дневной свет начал тускнеть за несколько минут до полного наступления темноті. Хотя небо оставалось облачным, было видно корональное кольцо полного затмения.

В южной части Аргентины у людей было меньше облаков, закрывающих вид на затмение в Балнеарио-эль-Кондор в регионе Рио-Негро. По данным TimeAndDate.com, зрители видели там полное затмение 1 минуту и ​​48 секунд.

Полное солнечное затмение позволило зрителям увидеть около пяти солнечных протуберанцев или солнечных извержений на поверхности Солнца. Луна смогла заблокировать достаточно солнечного света, чтобы эти солнечные вспышки можно было увидеть по краю лунного диска. Кадры из мест с легкой облачностью также придавали виду колеблющееся качество, что добавляло завораживающей природе события.

Солнечное затмение также наблюдали из космоса. Спутник GOES East, управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), сфотографировал тень Луны, проносящуюся по Южному полушарию.

Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW