Гринвичская обсерватория показала лучшие космические фото 2020 года

Подведены итоги конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020.

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Королевский музей Гринвича, который включает в себя Королевскую обсерваторию, Национальный морской музей и Королевский дом, опубликовал лучшие космические фотографии с конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020.

Посмотрите фото победителей и финалистов конкурса этого года: от невероятных небесных пейзажей и изображений полярных сияний до замечательных фотографий далеких планет и галактик.

Напомним, ранее были названы победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards.