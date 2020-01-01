Коронавирус и Заражение: Названы самые популярные запросы Google
Традиционно в конце года Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковика.
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В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украине стал коронавирус. Также в первую десятку вошли запросы коронавирус рекомендации, Симптомы коронавируса и Карантин в Украине. Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис Google Classroom, образовательный проект На урок и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу Холостячка и праздниками 2020 года.
В категории “Персона“ украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдена и Александра Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаила Жванецкого.
В категории “Фильмы“ в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга Заражение. Большую часть мест в первой десятке заняли продолжение популярных фильмов: Малефисента 2, После 2, анимация Холодное сердце 2, украинская комедия Скажене весілля 2. Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма Паразиты.
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Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу Холостячка. Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму Бумажный дом, украинский сериал Поймать Кайдаша и фэнтези Ведьмак.
“Покупкой года“ в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.
В категории “Книги“ первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт “Маленькие женщины“. В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин “Гордость и предубеждение“, фэнтези “Ведьмак“ Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла “1984“ и один из самых известных романов Стивена Кинга “Оно“.
В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.
Полностью список самых популярных запросов 2020 году в Украине выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):
Самые популярные запросы:
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Персона:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Потери:
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
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Фильм:
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель “Белград”
- Форд против Феррари
Сериал:
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
ТВ-шоу:
- Холостячка
- Холостяк 10
- Танці з зірками
- Оскар 2020
- Супермама
- Супер топ-модель по-українськи
- Голос країни 2020
- Евровидение 2020
- Від пацанки до панянки
- Наречена для тата
Покупка:
- Маска медицинская
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- iPhone 12
- Антисептик
- Глицерин
- Парацетамол
- Картина по номерам
- Кварцевая лампа
- Кислородный концентратор
Вопросы: “Що таке?/Что такое?”
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Вопросы: “Як?/Как?”
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать всё хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
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Вопросы: “Чому?/Почему?”
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает тик ток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много заболевших
Книга:
- Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
- 365 дней – Бланка Липинская
- Гордость и предубеждение – Джейн Остин
- Ведьмак – Анджей Сапковский
- Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
- 1984 – Джордж Оруэлл
- Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
- Оно – Стивен Кинг
- Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
- После – Анна Тодд
Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.
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