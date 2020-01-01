Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коронавирус и Заражение: Названы самые популярные запросы Google

Комментариев: 0
В 2020-м всех интересовал коронавирус.
Google опубликовал статистику за 2020 год
Google опубликовал статистику за 2020 год
freepik.com

Традиционно в конце года Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковика. 

Читай также: Google запустила сервис платной подписки на игры

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украине стал коронавирус. Также в первую десятку вошли запросы коронавирус рекомендации, Симптомы коронавируса и Карантин в Украине. Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис Google Classroom, образовательный проект На урок и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу Холостячка и праздниками 2020 года.

В категории “Персона“ украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдена и Александра Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаила Жванецкого.

В категории “Фильмы“ в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга Заражение. Большую часть мест в первой десятке заняли продолжение популярных фильмов: Малефисента 2, После 2, анимация Холодное сердце 2, украинская комедия Скажене весілля 2. Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма Паразиты.

Читай также: Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу Холостячка. Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму Бумажный дом, украинский сериал Поймать Кайдаша и фэнтези Ведьмак.

“Покупкой года“ в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории “Книги“ первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт “Маленькие женщины“. В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин “Гордость и предубеждение“, фэнтези “Ведьмак“ Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла “1984“ и один из самых известных романов Стивена Кинга “Оно“.

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Полностью список самых популярных запросов 2020 году в Украине выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Персона:

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

Потери:

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Читай также: Google уличили в прослушивании смартфонов

Фильм:

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель “Белград”
  • Форд против Феррари

Сериал:

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки

ТВ-шоу:

  • Холостячка
  • Холостяк 10
  • Танці з зірками
  • Оскар 2020
  • Супермама
  • Супер топ-модель по-українськи
  • Голос країни 2020
  • Евровидение 2020
  • Від пацанки до панянки
  • Наречена для тата

Покупка:

  • Маска медицинская
  • Пульсоксиметр
  • Респиратор
  • iPhone 12
  • Антисептик
  • Глицерин
  • Парацетамол
  • Картина по номерам
  • Кварцевая лампа
  • Кислородный концентратор

Вопросы: “Що таке?/Что такое?”

  • что такое пандемия
  • что такое коронавирус
  • что такое локдаун
  • что такое дефолт
  • что такое ауф
  • что такое снюс
  • что такое краш
  • что такое кринж
  • что такое карантин выходного дня
  • что такое чрезвычайное положение

Вопросы: “Як?/Как?”

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать всё хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм 

Читай также: В честь 20-летия Google показал будущее поиска

Вопросы: “Чому?/Почему?”

  • почему горит Австралия
  • почему растет доллар
  • почему нельзя дарить часы
  • почему не работает тик ток
  • почему выбивает вайбер
  • почему болит грудь
  • почему хасиды едут в Умань
  • почему нельзя спать напротив зеркала
  • почему уволили Богдана
  • почему в Италии так много заболевших

Книга:

  • Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  • 365 дней – Бланка Липинская
  • Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  • Ведьмак – Анджей Сапковский
  • Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  • 1984 – Джордж Оруэлл
  • Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  • Оно – Стивен Кинг
  • Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  • После – Анна Тодд

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google, запросы Google, запросы 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь