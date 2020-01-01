Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Названы лучшие игры 2020 года по версии IGN

Комментариев: 0
Лидером по полученным наградам стала The Last of Us Part 2.
Игрой года стала Hades
Игрой года стала Hades
kanobu.ru

Издание IGN,которое существует с 1996 года, освещает тематику компьютерных игр, сериалов и кинофильмов. И в конце 2020 года IGN выбрало лучшие игры.

От The Last of Us Part 2 до Final Fantasy VII Remake до Ghost of Tsushima - вот все победители в каждой категории IGN 2020. Вы также можете посмотреть всех номинантов.

Лучшей игрой года стала инди-игра Hades. Также она получила награду за лучший экшн:

Читай также: Названа лучшая игра года по версии The Game Awards 2020

The Last of Us Part 2 собрала шесть наград.

  • Лучший эксклюзив PlayStation
  • Лучшая приключенческая игра
  • Лучший саундтрек
  • Лучший звук
  • Лучший сюжет
  • Лучший актер или актриса - Лора Бэйли

The Last of Us Part 2

Остальные награды распределились так: 

  • Лучший эксклюзив PC
  • Лучшая игра для VR
  • Лучший шутер

Half-Life Alyx

  • Лучшее RPG
  • Лучший ремейк или ремастер

Final Fantasy 7 Remake

Читай также: Названы лучшие игры 2020 года

Лучший эксклюзив Xbox: Call of the Sea

Лучший эксклюзив Nintendo: Animal Crossing: New Horizons

Лучшая головоломка: Spiritfarer

Лучший платформер: Astro's Playroom

Лучшая стратегия: Crusader Kings 3

Лучший файтинг: Granblue Fantasy Versus

Лучшая гонка: Dirt 5

Лучшая королевская битва: Fall Guys: Ultimate Knockout

Лучшая поддерживаемая игра: Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Лучший арт-дизайн: Ghost of Tsushima

Напомним, ранее сообщалось, что были выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: игра года, итоги года 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь