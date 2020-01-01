Названы лучшие игры 2020 года по версии IGN
Издание IGN,которое существует с 1996 года, освещает тематику компьютерных игр, сериалов и кинофильмов. И в конце 2020 года IGN выбрало лучшие игры.
От The Last of Us Part 2 до Final Fantasy VII Remake до Ghost of Tsushima - вот все победители в каждой категории IGN 2020. Вы также можете посмотреть всех номинантов.
Лучшей игрой года стала инди-игра Hades. Также она получила награду за лучший экшн:
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The Last of Us Part 2 собрала шесть наград.
- Лучший эксклюзив PlayStation
- Лучшая приключенческая игра
- Лучший саундтрек
- Лучший звук
- Лучший сюжет
- Лучший актер или актриса - Лора Бэйли
The Last of Us Part 2
Остальные награды распределились так:
- Лучший эксклюзив PC
- Лучшая игра для VR
- Лучший шутер
Half-Life Alyx
- Лучшее RPG
- Лучший ремейк или ремастер
Final Fantasy 7 Remake
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Лучший эксклюзив Xbox: Call of the Sea
Лучший эксклюзив Nintendo: Animal Crossing: New Horizons
Лучшая головоломка: Spiritfarer
Лучший платформер: Astro's Playroom
Лучшая стратегия: Crusader Kings 3
Лучший файтинг: Granblue Fantasy Versus
Лучшая гонка: Dirt 5
Лучшая королевская битва: Fall Guys: Ultimate Knockout
Лучшая поддерживаемая игра: Final Fantasy XIV: Shadowbringers
Лучший арт-дизайн: Ghost of Tsushima
Напомним, ранее сообщалось, что были выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков.
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