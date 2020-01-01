Названы лучшие игры 2020 года по версии IGN

Лидером по полученным наградам стала The Last of Us Part 2.

Издание IGN,которое существует с 1996 года, освещает тематику компьютерных игр, сериалов и кинофильмов. И в конце 2020 года IGN выбрало лучшие игры.

От The Last of Us Part 2 до Final Fantasy VII Remake до Ghost of Tsushima - вот все победители в каждой категории IGN 2020. Вы также можете посмотреть всех номинантов.

Лучшей игрой года стала инди-игра Hades. Также она получила награду за лучший экшн:

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The Last of Us Part 2 собрала шесть наград.

Лучший эксклюзив PlayStation

Лучшая приключенческая игра

Лучший саундтрек

Лучший звук

Лучший сюжет

Лучший актер или актриса - Лора Бэйли

The Last of Us Part 2

Остальные награды распределились так:

Лучший эксклюзив PC

Лучшая игра для VR

Лучший шутер

Half-Life Alyx

Лучшее RPG

Лучший ремейк или ремастер

Final Fantasy 7 Remake

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Лучший эксклюзив Xbox: Call of the Sea

Лучший эксклюзив Nintendo: Animal Crossing: New Horizons

Лучшая головоломка: Spiritfarer

Лучший платформер: Astro's Playroom

Лучшая стратегия: Crusader Kings 3

Лучший файтинг: Granblue Fantasy Versus

Лучшая гонка: Dirt 5

Лучшая королевская битва: Fall Guys: Ultimate Knockout

Лучшая поддерживаемая игра: Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Лучший арт-дизайн: Ghost of Tsushima

Напомним, ранее сообщалось, что были выбрана лучшая игра 2020 года по мнению игроков.