Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск осмотрел место взрыва ракеты SN8

Комментариев: 0
Основатель SpaceX приехал на место взрыва прототипа звездолета.
Илон Маск на месте взрыва ракеты
Илон Маск на месте взрыва ракеты
Twitter

SpaceX выполнила первый испытательный полет на большой высоте прототипа своей ракеты-носителя Starship 9 декабря, когда аппарат успешно оторвался от площадки, но взорвался при попытке приземления через несколько минут.

Читай также: Илон Маск пообещал посадить ракету на Луну в 2022 году

Этот взрыв уничтожил корабль, оставив после себя большую часть носового конуса. Тем не менее, SpaceX объявила полет успешным в своей веб-трансляции, показав графическое изображение: “Потрясающий тест. Поздравляем команду Starship!“

“Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные!“ - написал Маск в Твиттере вскоре после полета. “Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!!“

После того, как место взрыва стало безопасным для посещения, туда приехал сам Илон Маск, чтобы осмотреть остатки ракеты. 

Перед стартом Маск преуменьшил шансы на полностью успешный испытательный полет. “Вероятно, 1/3 шанса выполнить все задачи миссии“, - написал он в Твиттере 7 декабря, за день до первой попытки запуска Starship SN8. SpaceX отменила попытку запуска 8 декабря всего за 1,3 секунды до взлета после “автоматического прекращения работы“ двигателей Raptor.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал построить ракету еще больше.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Илон Маск, SpaceX, SN8
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь