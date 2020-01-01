Илон Маск осмотрел место взрыва ракеты SN8

Основатель SpaceX приехал на место взрыва прототипа звездолета.

SpaceX выполнила первый испытательный полет на большой высоте прототипа своей ракеты-носителя Starship 9 декабря, когда аппарат успешно оторвался от площадки, но взорвался при попытке приземления через несколько минут.

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Этот взрыв уничтожил корабль, оставив после себя большую часть носового конуса. Тем не менее, SpaceX объявила полет успешным в своей веб-трансляции, показав графическое изображение: “Потрясающий тест. Поздравляем команду Starship!“

“Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные!“ - написал Маск в Твиттере вскоре после полета. “Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!!“

После того, как место взрыва стало безопасным для посещения, туда приехал сам Илон Маск, чтобы осмотреть остатки ракеты.

Перед стартом Маск преуменьшил шансы на полностью успешный испытательный полет. “Вероятно, 1/3 шанса выполнить все задачи миссии“, - написал он в Твиттере 7 декабря, за день до первой попытки запуска Starship SN8. SpaceX отменила попытку запуска 8 декабря всего за 1,3 секунды до взлета после “автоматического прекращения работы“ двигателей Raptor.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал построить ракету еще больше.