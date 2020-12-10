Прототип звездолета SpaceX взорвался при приземлении

Сам тестовый полет прошел успешно.

Система космических полетов Starship от SpaceX только что сделала большой шаг на пути к Марсу. Последний прототип Starship, блестящая серебристая ракета, известная как SN8, был запущен в грандиозный высотный испытательный полет 10 декабря и взлетел в 00:45 по Киеву с объекта SpaceX недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе.

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Цель заключалась в том, чтобы взлететь в небо примерно на 12,5 км, выполнить несколько сложных воздушных маневров, а затем благополучно приземлиться рядом со стартовым стендом.

SN8 высотой 50 метров, казалось, прошел все эти важные вехи, за исключением последнего: ракета попала в точку приземления, но вошла слишком быстро, взорвавшись драматическим огненным шаром через 6 минут и 42 секунды после старта.

Быстрая незапланированная разборка SN8 не повлияла на настроение основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, который был в восторге от результатов сегодняшнего полета.

"Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой и RUD, но мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!" - написал Маск в Твиттере.

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"Марс, мы идем!" - добавил он в другом твите.

Сегодня Маск не ожидал полного успеха в прямом эфире; Ранее он давал SN8 (сокращенно от "Серийный № 8") шанс 1 к 3 приземлиться целиком.

Это потому, что сегодняшний полет был гораздо более сложным и требовательным, чем любое другое испытание прототипа Starship. Предыдущий рекорд высоты был около 150 м, достигнутый тремя разными кораблями Starship - Starhopper, SN5 и SN6.

Все три из этих предшественников были довольно простыми; они выглядели как летающие трубы и были оснащены одним из двигателей Raptor следующего поколения от SpaceX. SN8 был намного более мощным и сложным. Он имел три двигателя Raptor, носовой обтекатель и стабилизирующие закрылки.

Эти новые элементы хорошо справились со своей задачей сегодня, - сказал Маск в другом твите: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!"

SpaceX разрабатывает Starship для перевозки людей и грузов на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов: космического корабля из нержавеющей стали под названием Starship, на котором будет установлено шесть Raptors, и гигантской ракеты, известной как Super Heavy, которая будет иметь около 30 двигателей.

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По словам Маска, оба этих корабля будут полностью и быстро повторно использованы. Starship сможет совершать множество путешествий с Земли на Марс и обратно, и каждый Super Heavy за свою жизнь совершит множество запусков. (Звездолет будет достаточно мощным, чтобы взлететь с Луны и Марса, но ему понадобится сверхтяжелый корабль, чтобы оторваться от нашей гораздо более массивной Земли.)

SpaceX хочет, чтобы Starship и Super Heavy скоро заработали. Программа NASA Artemis рассматривает возможность использования Starship для высадки астронавтов на поверхность Луны, например, и первое из этих приземлений намечено на 2024 год. И Маск недавно заявил, что он уверен, что SpaceX запустит свою первую миссию на Марс с экипажем к 2026 году, что является важной вехой. возможно в 2024 году, "если нам повезет".

Напомним, ранее сообщалось, что тестовый бак SpaceX разорвало на испытаниях.