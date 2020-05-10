Тестовый бак SpaceX разорвало на испытаниях

Бак не выдержал давления.

SpaceX провел испытания массивного бака для своего последнего прототипа Starship. Прототип Starship SN7 разорвался во время испытания под давлением на полигоне SpaceX в Бока-Чика.

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Видеокамеры с туристического сайта острова Южный Падре и NASASpaceflight.com наблюдали за тем, как SpaceX наполняет резервуар переохлажденным жидким азотом, чтобы проверить его способность удерживать сверххолодное топливо во время фактического запуска. В конце концов танк достиг своего предела и лопнул, извергая вздымающиеся белые облака азота.

Крупный план NASASpaceflight.com в Твиттере, снятый наблюдателем за кораблем Мэри (также известным как BocaChicaGal), показывает момент разрыва бака. Бак лопается и падает, погружаясь в азотные струи.

SpaceX провел серию испытаний в Бока Чика, чтобы усовершенствовать свои конструкции для звездолета из нержавеющей стали, который компания намерена использовать для возможных полетов на Марс и посадки на Луну. В прошлом месяце NASA выбрало StarShip в качестве одного из трех коммерческих проектов лунных кораблей, которые могли высадить астронавтов агентства на Луну.

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Некоторые из испытаний SpaceX Starship были успешными, такие как серия наземных испытаний ракетных двигателей и короткий полет в 2019 году раннего прототипа Starship Starhopper. Других не так уж и много.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал, что компания будет учиться на каждом тесте Starship улучшать будущие проекты. Маск сказал, что 15 июня тестирование бака SN7 Starship, который протекал, но не взорвался, было многообещающим признаком. Компания переходит с 301 нержавеющей стали на 304L, сказал он.

"Бак не лопнул, но протекал при давлении 7,6 бар. Это хороший результат и поддерживает идею о том, что нержавеющая сталь 304L лучше, чем 301", - написал Маск в Твиттере, добавив, что этот бак в конечном итоге будет использоваться в тестах. "Мы разрабатываем наш собственный сплав, чтобы сделать его еще крепче. Утечка до взрыва очень желательна".

Напомним, ранее сообщалось, что Starship SN4 прошел тест на криогенную стойкость.

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