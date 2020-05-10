Новый успех SpaceX: Starship SN4 прошел тест на криогенную стойкость

Бак выдержал тест на давление.

Starship SN4 стал первым полномасштабным прототипом космического корабля SpaceX, прошедшим испытание на криогенную стойкость в воскресенье вечером на стартовой площадке SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Криогенное доказательство является одним из первых испытаний, необходимых для подтверждения летной годности транспортного средства. После успешного теста команды SpaceX теперь будут работать в направлении проверки двигателя, а затем, возможно, запуска до 150 метров.

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SN4 следует полномасштабным прототипам звездолета Mk1, SN1 и SN3. В предыдущей полномасштабной сборке все проваленные испытания на криогенную стойкость не прошли. Криогенная проверка - это когда Starship заполнен жидким азотом, чтобы проверить, что его резервуары могут противостоять давлению полета.

До воскресенья единственным прототипом Starship, который прошел криогенные испытания, был SN2. Тем не менее, SN2 был только частично собранной секцией бака, а не полноразмерной ракетой.

Расчеты на тест SN4 были оптимистичными, поскольку последний сбой SN3 не был результатом проблемы со сваркой. Проблемы со сваркой преследовали предыдущие прототипы. Вместо этого, простая ошибка конфигурации испытания вызвала существенную разницу давления в резервуарах с жидким кислородом и метаном.

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Следовательно, резервуар с жидким кислородом разрушился под весом полностью заправленного резервуара для метана над ним.

В итоге SN4 прошел криогенное испытание - удар по 4,9 бар. В настоящее время у SpaceX есть три готовых к эксплуатации двигателя Raptor, ожидающих возможности принять участие в тестировании. Один из этих двигателей будет установлен на SN4.

Двигатель Raptor не устанавливается до окончания испытания на криогенную защиту, поскольку в этом испытании используются гидравлические поршни для моделирования сил, создаваемых Raptors во время полета.

После того, как SpaceX выполнит установку Raptor на SN4, командам потребуется провести проверку двигателя на ракете. Они будут включать в себя, помимо прочего, испытания подвеса, воспламенителя и топлива перед горелкой.

Только тогда SpaceX будет готов предпринять попытку запуска двигателя.

Первоначально 29 апреля было целью проведения статического испытания на огнестойкость, но однодневная задержка испытания на криогенную стойкость означает, что тестирование теперь, вероятно, пройдет не ранее 30 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что испытания прототипа космического корабля Starship завершились взрывом.