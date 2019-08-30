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Илон Маск пообещал построить ракету еще больше

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Глава SpaceX уже мечтает о многоразовом корабле-монстре будущего — в восемь раз больше Starship.
Проект Starship
Проект Starship
spacex.com

Для компании SpaceX Илона Маска полет на Марс — самый амбициозный из заявленных проектов, а в NASA его называют одним из сложнейших в истории инженерии. Главное звено — космический корабль многоразового использования Starship, который доставит на Красную планету грузы и первых колонистов. В соответствии с планом, представленным в 2018 году, Starship — корабль диаметром 9 м и высотой 118 м. Первоначально Маск хотел делать его из углеволокна, но затем решил сэкономить, так что корабль будет стальным. Сейчас SpaceX испытывает скромный прототип Starhopper — отрезок трубы с одним «марсианским» двигателем Raptor.

Сравнение ракет
Сравнение ракет

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На этой неделе Hopper «прыгнул» на 150 м вверх и приземлился — и после удачного испытания Илон Маск поделился новыми планами.

Хотя первый Starship еще не создан, он уже раздумывает о гигантском корабле следующего поколения — диаметром в 30 метров, что сравнимо с шириной хоккейной площадки. Если в той же пропорции вырастет и высота, ракета будет вздыматься почти на 240 метров вверх.

Для сравнения: мощнейшая и самая большая ракета SpaceX Falcon Heavy в высоту лишь 70 метров, а Saturn 5, которая доставила астронавтов на Луну, — 111 м. Business Insider отразил это в наглядной инфографике. Один фут — это 30,5 см.

Других деталей пока нет, однако их станет больше к концу сентября. Макс сообщил, что проведет презентацию проекта Starship в его окончательном виде 28 сентября — в 11 годовщину запуска первой ракеты SpaceX Falcon 1.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск придумал вопрос для искусственного интеллекта.

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Теги: Илон Маск, SpaceX, Марс
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
trewqas    30.08.2019, 12:38
Оценка:  -1
trewqas
Столько комплексов мужику его маленький член сделал.
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