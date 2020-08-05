Названа дата анонса складного Samsung Galaxy Z Fold 2

Смартфон покажут уже в августе.

В последнее время вокруг Samsung Galaxy Z Fold 2 был большой ажиотаж. Первоначально было объявлено, что он появится на рынке 5 августа. Но позже эта новость была опровергнута, заявив, что в августе такого телефона не будет. Сегодня официальный аккаунт компании в Твиттере подтвердил, что это будет 5 августа.

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Официальная учетная запись Samsung UK опубликовала твит, содержащий обновленный вид логотипа бабочки, использованного на первом Galaxy Fold. Твит включает в себя такие слова, как "новый взгляд" и датируется 5 августа. Кроме того, бабочка намекает на новый вариант цвета бронзы.

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Как уже известно, Samsung Galaxy Z Fold 2 (SM-F9160) оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти. Что касается экранов, то будет 7,7-дюймовый экран Infinity-O с поддержкой UTG (ультратонкое стекло) и 6,23-дюймовый внешний экран. Также смартфон имеет аккумулятор емкостью 4365 мАч (2090 мАч + 2275 мАч), поддерживающий быструю зарядку 25 Вт. Конечно, он будет поддерживать сеть 5G. Камера включает в себя 64-мегапиксельный телеобъектив и 16-мегапиксельные ультра-широкоугольные датчики, а также переднюю 12-мегапиксельную селфи-камеру.

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Помимо Samsung Galaxy Z Fold 2 должны быть и другие модели. Возможно покажут Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Live TWS и новые планшеты. Среди них самой привлекательной моделью является Note 20 Ultra. Note 20 Ultra сохранит камеру S20 Ultra на 108 Мп.

Первоначально предполагалось, что Samsung Galaxy Z Flip 5G также появится на этом мероприятии. Но сегодня компания выпустила официальное заявление, что мы познакомимся с этим новым смартфоном со складным экраном 22 июля. Честно говоря, это разумный шаг, потому что, если два смартфона со складным экраном будут анонсированы на одном мероприятии, они будут затмевать друг друга.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung возобновила прием заявок на складной смартфон Galaxy Fold.