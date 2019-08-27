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Samsung возобновила прием заявок на складной смартфон Galaxy Fold

Комментариев: 1
Точная дата выхода пока неизвестна.
Galaxy Fold
Galaxy Fold
neonjournal.live

Компания Samsung возобновила приём заявок на покупку складного смартфона Galaxy Fold в ряде стран.

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Дата старта продаж смартфона пока неизвестна, но возобновление приёма заявок говорит о том, что этого события ждать осталось недолго.

Первоначально выход Galaxy Fold был намечен на 26 апреля, но из-за ряда проблем с экраном и надёжностью конструкции шарниров, вскрывшихся в первые дни получения блогерами тестовых образцов, компания решила отложить релиз смартфона до их устранения.

В июле компания объявила о проведении заключительного этапа тестирования Galaxy Fold, а также о том, что в некоторых странах смартфон поступит в продажу в сентябре.

Следует отметить, что конкурент Samsung — китайский производитель Huawei — тоже отложил выход своего складного смартфона Mate X, поэтому состязание двух компаний в данном сегменте рынка пока откладывается.

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.

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Теги: Samsung, Galaxy Fold
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    27.08.2019, 15:04
Оценка:  0
Peyot
я бы такое говно не купил. ждем когда мотрола выпустит свои легендарные разеры но уже с современными технологиями!
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