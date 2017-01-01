Samsung может отменить серию смартфонов Galaxy S

Вместо них появится Galaxy One.

Уже много лет подряд компания Samsung ежегодно выпускает флагманские смартфоны Galaxy S в феврале или марте. Примерно в августе компания анонсирует и выпускает в продажу крупные флагманы Galaxy Note, в этом году их было даже два. Возможно, такая практика скоро будет прекращена.

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В этом году на посвящённой Galaxy S10 пресс-конференции Samsung признала, что у неё есть сомнения в названии Galaxy S11 на будущий год. Это название кажется южнокорейскому производителю слишком длинным, компания хочет предложить что-то попроще.

Тогда же было сказано, что наступает время для объединения бренда. Это произошло через 7 месяцев после того, как в Samsung велось внутреннее обсуждение слияния линеек смартфонов Galaxy S и Galaxy Note.

Известный инсайдер Эван Бласс поделился новым слухом от якобы надёжного источника. Там говорится, что обсуждение внутри компании по-прежнему продолжается. Если план осуществится, это может произойти уже в следующем году.

В первые годы существования серий Galaxy S и Galaxy Note между ними была заметная разница. С появлением Galaxy S6 и Galaxy Note 5 в 2016 году эта разница уменьшилась и смартфоны стали похожи друг на друга. Многие утверждают, что аппараты Galaxy Note теперь отличаются разве что наличием стилуса и чуть более крупным экраном.

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В данный момент нет гарантии, что объединение случится в будущем году. Если это произойдёт, может быть представлена линейка Galaxy One, которая выйдет в первой половине года вместо Galaxy S11. Или это может случиться в 2021 году.

По-существу , это будет Galaxy S со стилусом S Pen. Неизвестно, будет стилус во всех моделях или только в наиболее крупной и дорогой.

Что касается второго полугодия, в эти сроки Samsung собирается выпускать гибкие аппараты серии Galaxy Fold. Осталось только дождаться, когда появится смартфон первого поколения и чтобы на него был хоть какой-то спрос. Пока в этом есть большие сомнения.

Несмотря на многочисленные переносы релиза Galaxy Fold, есть уже информация относительно устройства второго поколения. Там должен быть гибкий экран OLED размером 6,7 дюйма с небольшим отверстием для селфи-камеры. Этот аппарат должен стать более тонким и компактным, а также заметно более дешёвым. Он нацелен на любителей моды и роскоши, нежели на поклонников технологий.

Напомним, ранее Samsung объявил новую дату продаж гибких смартфонов Galaxy Fold.