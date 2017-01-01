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Сгибающийся смартфон Samsung может получить три дисплея

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Они будут выполнять роль привычных дисплеев.
Прототип сгибающегося смартфона
Прототип сгибающегося смартфона

Источники утверждают, что первый сгибающийся смартфон Samsung может быть оснащен тремя дисплеями OLED.

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Якобы прототип демонстрировался еще в начале года на выставке CES 2018, он был оснащен тремя дисплеями OLED диагональю по 3,5 дюйма. Устройство складывалось двумя экранами внутрь, оставляя третий экран снаружи.

Важным моментом является то, что эти три панели, несмотря на идентичность в диагоналях, не являются клонами. Лишь два экрана будут выполнять роль привычных дисплеев. Третий экран, установленный на задней части смартфона, служит в качестве центра сбора уведомлений, когда устройство находится в сложенном состоянии.

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По информации инсайдеров, финальный дизайн устройства будет утвержден только в июне этого года. Однако первой компанией, которая представит смартфон со сгибающимся дисплеем, может оказаться не Samsung, а Huawei,

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Теги: Samsung, смартфон
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