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В Украине стартовал предзаказ на гибкий смартфон Galaxy Fold

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Серия будет ограниченной.
Galaxy Fold теперь доступен в Украине
Galaxy Fold теперь доступен в Украине
samsung

В Киеве прошла украинская презентация Samsung Galaxy Fold, где объявили стоимость сгибаемого смартфона и рассказали о старте предзаказов на ограниченную партию.

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Оформить предзаказ можно на официальном сайте Samsung или в онлайн-магазинах партнеров компании.

Стоить Galaxy Fold в Украине будет 56 999 грн. в серебряном и черном цветах. Продажи стартуют с 21 декабря.

В комплекте идут сам смартфон, беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

Также владельцы Galaxy Fold получает эксклюзивный доступ к особому сервису Galaxy Fold Premier Service: возможность изучить и настроить новинку вместе с представителем Samsung в рамках программы Smart Service, круглосуточная служба поддержки Fold Concierge и расширенная годовая гарантия Samsung Care+, которая позволит заменить Infinity Flex дисплей на специальных условиях (по цене 3700 грн) в случае механического повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung возобновила прием заявок на складной смартфон Galaxy Fold.

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Теги: Galaxy Fold, Samsung
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