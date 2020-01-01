Китай создал новую технологию по производству чипов 5G

Процесс связан с лазерной литографией.

С тех пор, как началась американо-китайская торговая война, в технологии произошло несколько крупных разработок, особенно связанных со смартфонами. Запрет на использование Huawei Соединенными Штатами и постоянное лоббирование другими странами аналогичных действий привело к тому, что несколько китайских компаний, включая Huawei, стали самостоятельными.

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Теперь кажется, что Китай начал процесс, с помощью которого он может стать лидером в производстве чипов 5G. Институт нанотехнологий и нанобионики им. Сучжоу Академии наук Китая (Синан) и Национальный центр нанонауки и технологий сделали важные открытия, связанные с лазерной литографией сверхвысокой точности.

Для тех, кто не знает, литографические машины играют весьма важную роль в производстве микросхем, поскольку они вытравливают узоры на пластинах для размещения транзисторов. Одним из крупнейших достижений стал EUV, который создает чрезвычайно тонкие отметки.

Тем не менее, открытие все еще находится в теоретическом состоянии, и могут потребоваться годы, а также много денег, чтобы сделать это реальностью. По сравнению с другими, Китай все еще отстает, когда дело доходит до производства чипсетов, которые часто передаются на аутсорсинг таким компаниям, как TSMC.

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Открытие Китаем нового процесса лазерной литографии является важным шагом вперед для страны. ASML, являющийся мировым лидером в области литографии и обладающий монопольным положением на рынке, недавно был заблокирован правительством Нидерландов для продажи своих машин китайским клиентам после давления со стороны Соединенных Штатов.

Крупнейший в Китае завод SMIC по-прежнему производит чипсеты по 14-нм техпроцессу, в то время как большинство новейших чипсетов производятся на 5-нм техпроцессе, включая грядущую Apple A14 и Huawei следующего поколения Kirin SoC.

Но если развитие производства чипов в Китае будет продолжаться быстрыми темпами в сочетании с соответствующими инвестициями, SMIC и аналогичные компании в Китае могут вскоре начать использовать новейшие технологии для производства чипов. Это даст преимущество Китаю и производителям смартфонов в стране, таким как Huawei. На самом деле SMIC планирует привлечь 2,8 млрд. долларов на рынке для своего роста.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай создает собственную операционную систему.