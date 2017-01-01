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Китай намекнул на проблемы с производством телефонов

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Такой сигнал подали США в ответ на санкции против китайских компаний.
Китай не хочет, чтобы редкоземельные металлы использовали против страны
Китай не хочет, чтобы редкоземельные металлы использовали против страны
Xie Huanchi

Вчера китайское правительственное агентство National Development and Reform Commission тактично заявило, что никому не позволительно использовать продукцию с редкоземельными металлами во вред развитию страны. Американское информационное агентство CNBC тут же расценило данное заявление как скрытую угрозу США. Что интересно, несколько дней назад глава Китая Си Цзиньпин посетил с инспекцией добывающую редкоземельные металлы местную компанию JL MAG Rare-Earth Co и комплекс по переработке. Всё к одному, считают американские журналисты, власти Китая готовятся надавить на США запретом или ограничением на поставку сверхценного сырья.

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Журналисты журналистами, но в среду утром на рынке ценных бумаг в Юго-Восточной Азии возникла лёгкая паника. Акции компаний по добыче и переработке редкоземельных металлов начали расти как на дрожжах. В Китае акции JL MAG Rare-Earth подорожали на 10 %. Акции Innuovo Technology увеличились в цене на 9,95 %. Одна немногих за пределами Китая компаний, добывающих редкое сырьё ― австралийская Lynas, увеличила капитализацию более чем на 10 %. Очевидно, что этими компаниями ситуация не ограничится.

Оборот США с Китаем на тему редкоземельных металлов относительно небольшой. Предполагается (точных данных на этот счёт нет), что США в течение года импортирует около 4000 тонн данного сырья. Цена вопроса ― около $175 млн. Проблема в том, что редкоземельные металлы идут для выпуска высокотехнологических товаров от электроники до техники. Перебои с поставками сырья могут вызвать проблемы в отраслях, которые отвечают за национальную безопасность США.

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Впрочем, Китай не впервые ограничивает поставки редкоземельных металлов в ответ на политические выпады со стороны других стран. Например, в 2010 году в ответ на арест капитана китайского траулера японской стороной Китай приостанавливал поставки редкоземельных металлов в Японию. Поэтому сценарий давления на США с использованием искусственного дефицита редкоземельных металлов не является чем-то новым. По мнению аналитиков, редкоземельные металлы есть везде. Надо лишь начать добычу и снизить зависимость от Китая. В США раньше добывали это сырьё, но под давлением общественности в борьбе за экологическую безопасность добыча была свёрнута.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Huawei запретили в США.

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Теги: Китай, санкции, США
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