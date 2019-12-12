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Китай создает собственную операционную систему

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Система будет основана на Linux.
Создатели Kylin будут делать новую операционку
Создатели Kylin будут делать новую операционку
CDRinfo

По сообщению китайской корпорации China Electronics, компании China Standard Software (CS2C) и Tianjin Kylin Information (TKC) совместно создадут отечественную операционную систему.

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Ранее мнение, что Китаю необходимо срочно разработать собственную независимую операционную систему «с единой технической системой и экосистемой» высказал финансовый директор China National Software and Service.

Операционная система NeoKylin Linux, разработанная CS2C, и серверная операционная система Kylin, разработанная TKC, являются основными отечественными операционными системами на рынке Китая. ОС NeoKylin Linux полностью поддерживает основные открытые аппаратные платформы — от серверов до ПК, будучи совместима более чем с 4000 программных и аппаратных продуктов.

Более чем за 10 лет разработки серверной операционной системы компания Kylin сформировала три линии: серверную, настольную и встраиваемую, а также вариант для систем, используемых  для облачных вычислений и больших данных. В системе используются разработки, защищенные почти сотней патентов.

В настоящее время продукция CS2C и TKC используется на предприятиях сферы финансов, энергетики, транспорта, здравоохранения и в других отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что город в Британии будет управляться операционной системой.

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Теги: операционная система, Китай
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Комментариев (1)
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gloomycellar    12.12.2019, 16:30
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gloomycellar
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