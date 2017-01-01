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Город в Британии будет управляться операционной системой

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Собственная операционная система будет собирать данные о жизни в городе.
Операционная система будет управлять городом
Операционная система будет управлять городом
hightech.plus

Британский город Кингстон-апон-Халл (или просто Халл), крупный портовый центр на берегу Северного моря, получит собственную операционную систему. Она будет собирать данные, анализировать жизнь в городе и, как надеются власти, эффективнее распределять ресурсы. Похожие системы уже действуют в таких городах, как Лас-Вегас, Копенгаген и Джайпур, отмечает ZDNet.

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Для начала на улицах Халла появится множество датчиков интернета вещей, предоставляющих данные в реальном времени. Опираясь на эту информацию, городской совет отследит ситуацию с освещением, сбором мусора, парковками и пробками на дорогах и в случае необходимости примет меры.

За объединение информации с нескольких сенсоров будет отвечать местный поставщик телекоммуникационных услуг Connexin. Взяв за основу программное обеспечение Cisco Kinetic for Cities, компания создала централизированную операционную систему CityOS, в которой все датчики связаны и могут общаться друг с другом «на одном языке».

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В городском совете Халла подчеркивают, что у них есть возможность не предоставлять CityOS доступ к определенной информации. Кроме того, операционная система не будет хранить данные, что защитит от возможных утечек.

В качестве первого шага руководство города уже разместило сенсоры внутри мусорных баков. Они отслеживают количество отходов, на основе чего система рассчитывает оптимальные маршруты мусоровозов и время их работы.

 

Компания Google разработала инструмент, позволяющий отследить уровень выбросов и потенциал солнечной энергетики в отдельно взятом городе. Это поможет местным властям выбрать оптимальный путь для сокращения углеродного следа.

Напомним, ранее сообщалось, что программист создал операционную систему для апокалипсиса.

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Теги: операционная система, город
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