США вводят санкции против создателей искусственного интеллекта из Китая

Новые санкции вводят из-за репрессий уйгуров и меньшинств.

Под санкциями накануне важнейших переговоров в Вашингтоне оказались ведущие производители умных камер слежения и софта для них. Минторговли США указывает, что эти решения в Китае используют для репрессирования уйгуров и других мусульманских меньшинств.

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США расширили санкции в отношении Китая, запретив национальным компаниям с ведущими разработчиками ИИ-решений. Как отмечает MIT Tech Review, удар потенциально нанесен очень болезненный, ведь Китай импортирует около 90% процессоров, а ведущий поставщик «железа» для нейросетей — американская Nvidia.

По данным Reuters, в черном списке оказались производитель умных камер Hikvision, разработчики софта для распознавания лиц SenseTime и Megvii, лидеры в области распознавания речи iFlytek и Yitu. Также запрещено сотрудничество с двумя десятками государственных агентств из Поднебесной.

В заявлении Министерства торговли говорится, что эти «организации были замешаны в нарушениях и нарушениях прав человека в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичной слежки за уйгурами, казахами и другими представителями мусульманских меньшинств».

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VentureBeat напоминает, что о новых санкциях объявлено в преддверии торговых переговоров между двумя странами, которые должны пройти в Вашингтоне. Искусственный интеллект — одна из ключевых для Китая технологий, и стоит ожидать жесткой реакции на санкции Минторга США.

Помимо чипов от Nvidia, вышеупомянутые китайские компании закупают процессоры у Intel, а также системы хранения данных у Western Digital и Seagate. В свете этого кажется нереальным, что поставщики из КНР смогут сгладить санкции за счет своих поставок.

Китайское министерство торговли не ответило на просьбу Reuters о комментарии.

На фоне продолжающегося уже 15 месяцев противостояния в торговой сфере многие компании из США решили вывести производства из Китая. HP и Dell хотят перенести производство ноутбуков, Microsoft спасает от тарифов и ограничений xBox, а Amazon — умную колонку Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут заблокировать Android.