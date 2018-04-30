В России могут заблокировать Android

Правительство России может отказаться от операционной системы от Google.

Операционная система Android сегодня - это самое популярное ПО для мобильных устройств. Если бы вдруг его не стало, то никаких альтернатив просто нет, только iOS, однако она может быть установлена лишь на гаджеты Apple и никакие более. За создание, обновление и доработку Андроида всегда отвечала компания Google, а она имеет полностью американское происхождение. Именно в США данная корпорация платит налоги, а также отчитывается перед правительством за любые провинности, и следует его указаниям.

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В связи с тем, что сейчас США и Россия активно вводят друг против друга разного рода санкции, не далек тот день, когда американские власти перейдут Рубикон. Сейчас в это сложно поверить, однако достаточно вспомнить, как в начале апреля именно Соединенных Штаты "обрушили" экономику РФ на 10-15%, в результате чего рубль упал в цене. Также не следует забывать, что не так давно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил отказаться от всей американской продукции, то есть инициаторами блокировками Android могут выступить и российские власти.

У властей США есть право обязать Google прекратить работу Android в России, то есть заблокировать данную операционную систему. Сделать это в чистом виде поисковой гигант, конечно, не сможет, однако сломать буквально все – запросто. В компетенции американской Google сделать так, чтобы ни один смартфон на данной ОС более не получал обновления, а еще она может удаленно запросто отключить на гаджетах россиян все свои сервисы.

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Очевидно, что смартфон на Android без магазина Google Play, без видеохостинга YouTube, без веб-браузера Chrome и даже без приложения Gmail для работы с почтой окажется нужен единицам. Да, программы и игры можно будет устанавливать через APK-файлы, однако делать это станут лишь единицы. Кроме того, американская Google способна полностью заблокировать все Push-уведомления, в результате чего нормально общаться на смартфонах уже не получится.

Проще говоря, у Google есть все возможности для того, чтобы превратить жизнь миллионов россиян, являющихся владельцами Android, в сущий кошмар, когда половина функций на телефонах не будет работать.