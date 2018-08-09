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В России создали "антисанкционный" золотой iPhone

Комментариев: 3
Смартфон украшает золотой вентиль.
Антисанкционный смартфон
Антисанкционный смартфон
caviar-phone.ru

В России компания Caviar, которая специализируется на украшениях мобильных телефонов, выпустила новую версию iPhone X.

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Как утверждается на сайте производителя, телефон украсили специально ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленностей.

В центре iPhone X изображена черная нефтяная капля. На золотом iPhone X также написаны слова: "Вашим санкциям труба", - она появилась в 1983 году, когда США вводила санкции против СССР. Газодобытчики решили написать такую фразу, адресованную Рейгану, на трубе в Сибири.

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Примечательно, что американский смартфон, который в шутку прозвали "антисанкционным", был создан специально для топ-менеджеров Газпрома, как указывается в сообщении Caviar. Вместе с iPhone X с вентилем Caviar презентовал дизайн с классическим Куб и Баррель.

Стоимость iPhone X от Caviar равняется $3582. Речь идёт о комплектации в 64 Гб. Стоит отметить, что данная линейка iPhone X ничего общего не имеет с американской корпорацией Apple. Итальянский бренд попросту разрабатывает заднюю крышку смартфона и производит замену.

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Теги: Caviar, iPhone X, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.08.2018, 17:35
Оценка:  0
гость
Епланы, что тут сказать.
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:25
Оценка:  +1
гость
на американском телефоне написать, что нам типо по фиг ваши американские санкции))) якутский скульптор позавидует такому креативу)))
ВоблаВологда  (аноним)  09.08.2018, 16:20
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Скоро этим кацапским кускам дерьма придет кирдык. Будут гниды жрать из под себя, сдыхать)))). Крым верните, падонки(((((.
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