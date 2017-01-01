Huawei выпустит аналог приложений Android для своей операционки

Из-за санкций США Huawei делает замену сервисам Google.

Huawei не собирается сдаваться из-за наложенных правительством США санкций. Так, в интервью Economic Times, гендиректор Huawei рассказал о замене приложениям Google.

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"У нас есть собственные мобильные сервисы, и на данный момент мы стараемся построить собственную мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, оплата, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря", заявил Чарльз Пенг, генеральный директор Huawei и Honor India.

Т.е., компания должна выпустить свои аналоги для навигации, почту, систему бесконтактной оплаты, видеосервис и, конечно же, магазин приложений.

Напомним, из-за санкций США, устройства Huawei не смогут получать приложения Google.