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Илон Маск поделится успехами Neuralink

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Маск не раскрыл деталей, но назвал дату презентации.
Илон Маск пообещал рассказать что-то новое
Илон Маск пообещал рассказать что-то новое
GeekWire

28 августа компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом и искусственным мозгом, представит некое обновление. Генеральный директор сам объявил об этом в Твиттере, не сообщая никаких других подробностей.

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"Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним", - написал он в Твиттере, сказав, что это "миссия Neuralink".

Последний раз Neuralink проводил мероприятие год назад в Сан-Франциско. У компании еще не было ничего похожего на продукт, но она поделилась своими успехами по установке электродов в мозг обезьяны и человека. 

Стоит отметить, что официальный аккаунт компании в Твиттере с тех пор вообще не обновлялся, и никаких официальных объявлений сейчас нет.

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Neuralink, которая была основана в 2017 году, имеет целью создать "интерфейсы мозг-машина со сверхвысокой пропускной способностью для соединения людей и компьютеров", хотя в ближайшем будущем этого, очевидно, не произойдет. Идея состоит в том, чтобы сначала создать имплантат, который мог бы помочь людям с определенными травмами головного мозга, такими как инсульт или раковое поражение, а затем развивать технологию, чтобы она могла стать полезной для людей без инвалидности. Сам Маск сказал, что на это уйдет около десяти лет. В конце концов, технология должна позволить людям полностью объединить свой мозг с искусственным интеллектом, что звучит страшно, но Маск считает, что это неизбежно.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, когда начнет чипировать людей.

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Теги: Neuralink, Илон Маск
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