Facebook не хочет проводить операции на мозге

Марк Цукерберг пообещал не вживлять чипы в голову.

Проекты соцсети по разработке гарнитур виртуальной и дополненной реальности будут основаны на неинвазивном подходе. Это значит, что управлять ими можно будет с помощью голоса или жестов, но не напрямую силой мысли.

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В июле этого года Марк Цукерберг провел две встречи с сотрудниками Facebook. В ходе мероприятий он отвечал на их вопросы, посвященные настоящему и будущему компании. Содержание бесед должно было остаться внутри компании, однако недавно их расшифровки попали в руки журналистов.

Как сообщает Venture Beat, помимо прочего, на встрече прозвучал вопрос о проекте Илона Маска Neuralink по объединению мозга и компьютера и планах Facebook по созданию аналогичных технологий.

Цукерберг ответил, что Facebook ориентируется на неинвазивный подход. VR- и AR-продукты компании будут в основном управляться вручную и с помощью голоса. Управлению силой мысли отведена незначительная роль.

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Neuralink, судя по всему, подразумевает хирургические вмешательства и имплантацию электроники в мозг. Однако Цукербург скептически относится к этом подходу. По его словам, он не хочет видеть газетных заголовков в духе «Facebook хочет проводить операции на мозге» и слушаний в Конгрессе по этому поводу.

В настоящее время компания готовится приобрести стартап CTRL Labs, который разрабатывает браслет, считывающий нервные импульсы с запястья и пальцев рук. Эта технология позволит манипулировать предметами в виртуальной реальности эффективнее, чем системы отслеживания на основе камер.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook стал требовать пароль от почты.