Названы самые скачиваемые приложения 2019 года

В ТОПе - приложения от Faceook.

Мобильные приложения стали одной из крупнейших потребительских экосистем на планете, и ожидается, что глобальная экономика приложений к 2021 году достигнет 6,3 триллиона долларов.

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Отчет Sensor Tower показал 20 самых загружаемых приложений в 2019 году. Новые игроки растут и угрожают доминированию более авторитетных технологических компаний - но могут ли они сохранить свою нынешнюю позицию в списке лидеров?

Согласно отчету, общее количество загрузок приложений выросло до 115 миллиардов в 2019 году, включая почти 31 миллиард загрузок в App Store и 84 миллиарда в Google Play.

Гигант социальных сетей Facebook владеет четырьмя из пяти самых загружаемых приложений 2019 года: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В совокупности они могут похвастаться впечатляющими 16 миллиардами загрузок, причем WhatsApp удерживает первое место четвертый год подряд.

Самые популярные приложения 2019 года sensortower.com/

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Но рост в категории коротких видео очевиден. Приложение для создания видео Likee вошло в рейтинг этого года и занимает шестое место, причем большинство из 330 миллионов загрузок приложения поступает из Индии.

Приложение позволяет пользователям редактировать видео с использованием самых разнообразных эффектов и напрямую конкурирует с TikTok - приложением, которое вошло в рейтинг в 2018 году и теперь угрожает позиции WhatsApp на вершине списка лидеров.

Как менялся ТОП sensortower.com/

TikTok заработал в 2019 году 177 миллионов долларов. Это более чем в пять раз превышает ее доход в 2018 году. TikTok также обошел Instagram в 2018 году, подвинув позиции Facebook.

TikTok принадлежит китайской технологической фирме ByteDance, самой ценной частной компании в мире, и 78% всей выручки TikTok за четвертый квартал 2017 года приходится на ее родную страну.

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Netflix - единственный потоковый сервис, который входит в топ-20 самых загружаемых приложений, но запуск Disney + может изменить это.

Несмотря на ноябрьский запуск, Disney + стал вторым по популярности новым приложением 2019 года. В течение месяца сервис принес 50 миллионов долларов дохода.

Disney + набрал 34% всех загрузок потоковых приложений менее чем за три месяца, или 30 миллионов подписчиков - половину нынешних 60 миллионов подписчиков Netflix в США. Эта цифра также превышает показатели Hulu и Amazon Prime за весь 2019 год.

В 2019 году 2,4 миллиарда человек играют в мобильные игры, и они также станут основным игроком в экономике приложений.

Две популярные консольные франшизы, Call of Duty и Mario Kart, недавно вышли на мобильный рынок и стали двумя самыми успешными играми в своей категории.

Бесплатная мобильная версия Call of Duty заняла второе место в мире среди всех мобильных игр с 170 миллионами загрузок по всему миру. Только у Pokémon GO был лучший старт - более 300 миллионов установок, когда он был запущен в 2016 году.

Успех этих приложений можно объяснить их уже существующей клиентской базой и очевидным сдвигом большего числа геймеров, переходящих на мобильные платформы, по мере того, как улучшаются технологии и скорость обработки смартфонов.

Страны по загрузкам приложений sensortower.com/

Экономика приложений также подпитывается ростом развивающихся рынков, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию, благодаря более высокой скорости интернета и росту популярности смартфонов.

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В частности, растущая цифровизация в Индии способствует значительному росту рынка. В последней четверти 2019 года в стране было зафиксировано около 5 миллиардов установок приложений, опередив США, установив чуть более 3 миллиардов установок.

Не удивляйтесь, что в списке нет Китая, так как Google Play недоступен в Поднебесной, потому страна была исключена из этого графика.

Потребность Индии может быть объяснена тем фактом, что половина ее 1,3-миллиардного населения моложе 25 лет. Младшая технически подкованная аудитория привела к тому, что Индия стала главным рынком TikTok, получив 45% загрузок приложения в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube назвал самые популярные видео 2019 года.