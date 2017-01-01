Лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон

Подведены итоги ежегодного конкурса.

В феврале завершился восьмой конкурс мобильной фотографии Mobile Photography Awards (MPA), заявки на участие в котором принимались до 18 декабря 2018 года.

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По словам учредителя премии канадского фотографа Даниэля Бермана (Daniel Berman), за последний год камеры смартфонов значительно эволюционировали. Если в 2011 году мероприятие носило нишевой характер, а его участники соревновались в способностях обойти технические ограничения, имевшиеся у встроенных в телефоны фотомодулей, то сейчас представляемые на Mobile Photography Awards работы можно смело отправлять на любой другой фотоконкурс.

По словам господина Бермана, одним из самых популярных смартфонов, на которых создаются шедевры для Mobile Photography Awards, является iPhone. Однако среди призёров конкурса встречаются также работы, снятые на Google Pixel 3 и последние модели семейства Samsung Galaxy.

Всего тематических категорий в Mobile Photography Awards девятнадцать — натюрморт, уличная фотография, путешествия, чёрно-белые снимки, природа, макросъемка и так далее. Чтобы побороться за победу в одной из этих номинаций, необходимо отправить организаторам фотографию, сделанную на смартфон или планшет. Обработка снимков допускается, но только с помощью приложений на этом же устройстве.

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Кроме премий в отдельно взятых категориях вручается большой приз в размере $3000. Победителя объявили на этой неделе, им стала польская фотохудожница Доминика Кошовская (Dominika Koszowska). Главной награды она удостоилась за серию фотографий, сделанных на Sony Xperia. Все её работы, а также работы призеров других номинаций в высоком разрешении можно увидеть на официальной страничке восьмого конкурса MPA.

Напомним, ранее были подведены итоги конкурса на лучшие фото, сделанные на телефон Apple

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