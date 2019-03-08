YouTube назвал самые популярные видео 2019 года

Видеосервис подводит итоги года.

Популярный видеохостинг традиционно представил YouTube Rewind 2019 - самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем придет 2020 года, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре", - сказано в блоге компании.

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В музыке в уходящем году, мы продолжали наблюдали межкультурный влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года выполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop - завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 году в мире

В этом году мы решили также посмотреть не только то, что вы просматривали, но и вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, три видео корейских поп-Айдол и песня на хинди; а всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, выполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо, которая набрала больше 13 млн лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали наибольшее лайков

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Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube ( "Сделаем это видео видеороликом с наибольшим количеством лайков на YouTube") - около 11 млн лайков.

Топ 10 авторских видео, собравшие больше всего лайков

А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?

Среди музыкальных видео всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом "Зацепила", а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 году в Украине

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Среди самых популярных видео этого года на YouTube в 2019 году лидерами стала пародия на хит "Плакала" от популярного русскоязычного канала "Четкий Паца". В этом году украинские пользователи предпочитали комедийный и детский контент, а также телесериалы и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году.