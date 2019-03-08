YouTube назвал самые популярные видео 2019 года
Популярный видеохостинг традиционно представил YouTube Rewind 2019 - самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.
"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем придет 2020 года, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре", - сказано в блоге компании.
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В музыке в уходящем году, мы продолжали наблюдали межкультурный влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года выполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop - завоевать глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 году в мире
- Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
- ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G - Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
- BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish - bad guy
- Ariana Grande - 7 rings
В этом году мы решили также посмотреть не только то, что вы просматривали, но и вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, три видео корейских поп-Айдол и песня на хинди; а всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, выполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо, которая набрала больше 13 млн лайков.
Топ-10 музыкальных видео, которые собрали наибольшее лайков
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
- BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish - bad guy
- Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande - 7 rings
- Lil Dicky - Earth (Official Music Video)
- Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
- j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
- Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
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Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube ( "Сделаем это видео видеороликом с наибольшим количеством лайков на YouTube") - около 11 млн лайков.
Топ 10 авторских видео, собравшие больше всего лайков
- MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019
- whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
- Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
- SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"
- James Charles – No More Lies
- Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud
- A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
- shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson
А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?
Среди музыкальных видео всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом "Зацепила", а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2019 году в Украине
- Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло - Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video
- Billie Eilish - bad guy
- Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)
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Среди самых популярных видео этого года на YouTube в 2019 году лидерами стала пародия на хит "Плакала" от популярного русскоязычного канала "Четкий Паца". В этом году украинские пользователи предпочитали комедийный и детский контент, а также телесериалы и шоу.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году
- KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
- Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
- Маша и Медведь - 🤸♂️ Ура! Скоро каникулы! 🏖️
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
- Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году.
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