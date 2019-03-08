Переключиться на мобильную версию
Тренды:

YouTube назвал самые популярные видео 2019 года

Комментариев: 0
Видеосервис подводит итоги года.
YouTube назвал самые популярные видео года
YouTube назвал самые популярные видео года
youtube

Популярный видеохостинг традиционно представил YouTube Rewind 2019 - самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по наибольшему количеству лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем придет 2020 года, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре", - сказано в блоге компании.

Читай также: Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года

В музыке в уходящем году, мы продолжали наблюдали межкультурный влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года выполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop - завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 году в мире

  1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
  2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  3. Anuel AA, KAROL G - Secreto
  4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
  5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
  6. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  7. Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  8. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
  9. Billie Eilish - bad guy
  10. Ariana Grande - 7 rings

В этом году мы решили также посмотреть не только то, что вы просматривали, но и вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, три видео корейских поп-Айдол и песня на хинди; а всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, выполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо, которая набрала больше 13 млн лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали наибольшее лайков

  1. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  2. BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
  3. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
  4. Billie Eilish - bad guy
  5. Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  6. Ariana Grande - 7 rings
  7. Lil Dicky - Earth (Official Music Video)
  8. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
  9. j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
  10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Читай также: Google, почему я идиот? ТОП интернет-запросов украинцев в 2013 году

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube ( "Сделаем это видео видеороликом с наибольшим количеством лайков на YouTube") - около 11 млн лайков.

Топ 10 авторских видео, собравшие больше всего лайков

  1. MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
  2. PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019
  3. whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
  4. Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
  5. Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
  6. SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"
  7. James Charles – No More Lies
  8. Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud 
  9. A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
  10. shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson

А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?

Среди музыкальных видео всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом "Зацепила", а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 году в Украине

  1. Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
  2. Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  3. Время и Стекло - Дим
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  6. RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video
  8. Billie Eilish - bad guy
  9. Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  10. Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

Читай также: Лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон

Среди самых популярных видео этого года на YouTube в 2019 году лидерами стала пародия на хит "Плакала" от популярного русскоязычного канала "Четкий Паца". В этом году украинские пользователи предпочитали комедийный и детский контент, а также телесериалы и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

  1. KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
  5. Маша и Медведь - 🤸‍♂️ Ура! Скоро каникулы! 🏖️
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google, YouTube, запросы, видео, итоги 2019 года
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь