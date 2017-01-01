Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года
Компания Apple подвела сегодня итоги 2019 года своего онлайн-магазина App Store, назвав лучшие игры и приложения.
Приложением года для iPhone стало Spectre Camera разработки Lux Optics, которое позволяет снимать фото с длинной выдержкой, используя технологии искусственного интеллекта.
Приложение года для iPad — электронный аналог записной книжки Flow by Moleskine.
Лучшим приложением для Mac стало Affinity Publisher разработки Serif Labs, которое предоставляет профессиональные инструменты для дизайна любых печатных материалов.
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Приложение года для Apple TV App — The Explorers от Explorers Network, которое помогает исследователям, учёным и художникам систематизировать свои фото и видео.
В качестве игры года для iPhone объявлен многопользовательский квест Sky: Children of the Light от thatgamecompany со сказочными пейзажами.
Лучшей игрой для iPad оказалась обновлённая версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter.
Игра года для Mac — платформер-головоломка GRIS от Devolver и Nomada Studio.
Лучшей игрой для Apple TV стала Wonder Boy: The Dragon’s Trap, разработанная Lizardcube совместно с создателем серии Рюити Нисидзавой. Она возвращает к жизни приключенческую игру из 80-х.
Отмечается, что в 2019 году разработчики активно портируют на iOS знаменитые на весь мир игры, возрождая хиты прошлых лет.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустила первую игру для iPhone за 10 лет.
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