Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года

Среди лучших - записная книжка и фотоприложение.

Названы лучшие игры и приложение 2019 года в AppStore apple

Компания Apple подвела сегодня итоги 2019 года своего онлайн-магазина App Store, назвав лучшие игры и приложения.

Spectre Camera apple

Приложением года для iPhone стало Spectre Camera разработки Lux Optics, которое позволяет снимать фото с длинной выдержкой, используя технологии искусственного интеллекта.

Flow by Moleskine apple

Приложение года для iPad — электронный аналог записной книжки Flow by Moleskine.

Affinity Publisher apple

Лучшим приложением для Mac стало Affinity Publisher разработки Serif Labs, которое предоставляет профессиональные инструменты для дизайна любых печатных материалов.

The Explorers от Explorers Network apple

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Приложение года для Apple TV App — The Explorers от Explorers Network, которое помогает исследователям, учёным и художникам систематизировать свои фото и видео.

Sky: Children of the Light apple

В качестве игры года для iPhone объявлен многопользовательский квест Sky: Children of the Light от thatgamecompany со сказочными пейзажами.

Hyper Light Drifter apple

Лучшей игрой для iPad оказалась обновлённая версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter.

GRIS apple

Игра года для Mac — платформер-головоломка GRIS от Devolver и Nomada Studio.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap apple

Лучшей игрой для Apple TV стала Wonder Boy: The Dragon’s Trap, разработанная Lizardcube совместно с создателем серии Рюити Нисидзавой. Она возвращает к жизни приключенческую игру из 80-х.

Отмечается, что в 2019 году разработчики активно портируют на iOS знаменитые на весь мир игры, возрождая хиты прошлых лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустила первую игру для iPhone за 10 лет.

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