Google назвал лучшие приложения и игры 2019 года
Среди приложений первое место заняло Ablo. С его помощью пользователи могут знакомиться и общаться с людьми по всему миру, а также познавать этнические и культурные особенности разных стран.
Читай также: Google выбрал лучшие приложения 2018 года
В топ-5 также вошли:
- ActionDash (помощник по цифровому благополучию);
- Appy Weather (персонализированное приложение для отслеживания погоды);
- Big Bang AR (приложение, которое с помощью AR визуализирует историю зарождения Вселенной);
- Boosted (приложение для управления продуктивностью).
Топ-5 игр 2019 года:
Рейтинг, составленный на основе голосов пользователей (пока есть данные только по США), выглядит так:
Приложение года: Video Editor — Glitch Video Effects
Игра: Call of Duty: Mobile
Фильм: Avengers: Endgame (в российском прокате — «Мстители: Финал»)
E-book: Scary Stories to Tell in the Dark
Напомним, что на днях Apple назвал самые популярные приложения 2019 года.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил