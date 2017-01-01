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Google назвал лучшие приложения и игры 2019 года

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Google Play опубликовал списки лучших Android-приложений и игр 2019 года.
Названы лучшие игры и приложения года
Названы лучшие игры и приложения года
play.google.com

Среди приложений первое место заняло Ablo. С его помощью пользователи могут знакомиться и общаться с людьми по всему миру, а также познавать этнические и культурные особенности разных стран.

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В топ-5 также вошли:

  • ActionDash (помощник по цифровому благополучию);
  • Appy Weather (персонализированное приложение для отслеживания погоды);
  • Big Bang AR (приложение, которое с помощью AR визуализирует историю зарождения Вселенной);
  • Boosted (приложение для управления продуктивностью).

Топ-5 игр 2019 года:

Рейтинг, составленный на основе голосов пользователей (пока есть данные только по США), выглядит так:

Приложение года: Video Editor — Glitch Video Effects
Игра: Call of Duty: Mobile
Фильм: Avengers: Endgame (в российском прокате — «Мстители: Финал»)
E-book: Scary Stories to Tell in the Dark

Напомним, что на днях Apple назвал самые популярные приложения 2019 года.

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Теги: приложения, Google, итоги года, итоги 2019 года
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