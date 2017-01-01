Корабль Илона Маска уже готов к полету

Starship могут испытать в действии уже в сентябре.

Первый Starship — «марсианский» корабль Илона Маска — будет готов к концу сентября. И SpaceX уже запросила разрешения на его испытания. Хотя прототип Starhopper едва «прыгнул» на 150 метров, первый тест Starship будет почти полноценным полетом — на высоту до 20 км.

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Компания SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) запрос на испытания Starship — первого варианта космического корабля, который, по замыслу Илона Маска, когда-нибудь доставит колонистов на Марс. Илон подтвердил это, процитировав сообщение ресурса Teslarati, который замечает, что параллельно компания готовится к апгрейду испытательного полигона в Бока-Чика.

По словам Маска, испытывать будут «Starship орбитального класса». И его первый тест будет намного больше похож на полноценный полет, чем «прыжки» прототипа Starhopper: программа предусматривает подъем на высоту до 20 км и последующее приземление на одну из подготовленных площадок.

Каким будет этот Starship, мы узнаем в конце сентября: на 28 число Маск наметил масштабную презентацию проекта. По предположению Engadget, если все пойдет по плану, SpaceX может провести испытание уже 13 октября.

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Это очень стремительная программа, которую реализуют в сжатые сроки, особенно по меркам государственных космических программ. Однако если вспомнить, что первый коммерческий старт Starship Маск намерен осуществить до конца 2021 года, времени у компании совсем немного.

SpaceX Илона Маска полет на Марс — самый амбициозный из заявленных проектов, а в NASA его называют одним из сложнейших в истории инженерии. Многоразовый Starship высотой в 118 метров — главное звено этого плана. Первоначально Маск хотел делать его из углеволокна, но затем решил сэкономить, так что корабль будет стальным.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер повредил прототип корабля Илона Маска.