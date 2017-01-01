Илон Маск похвастался успехами корабля Starship

Термозащита космического корабля прошла успешные испытания.

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Илон Маск опубликовал в Twitter видео с испытанием тепловой защиты космического корабля Starship. Шестиугольные панели разогрели до 1650 градусов по Кельвину — это примерно 1375 градусов по привычной нам шкале Цельсия.

По словам Маска, с подобными температурами Starship может столкнуться при возвращении на Землю.

Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ — Elon Musk (@elonmusk) 17 марта 2019 г.

Starship — межпланетный космический корабль, который будет выводить на орбиту ракета. Предполагается, что аппарат сможет использоваться как для доставки грузов, так и для полетов человека.

Напомним, ранее Илон Маск показал работу двигателя корабля Starship в действии.

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