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Илон Маск показал работу двигателя корабля Starship в действии

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Корабль должен отправить к Луне космических туристов.
Испытания двигателя
Испытания двигателя
twitter.com

Илон Маск в серии твитов показал дебютный запуск двигателя Raptor корабля Starship, который предназначен для полетов между планетами. Подготовка к прожигу началась, судя по сообщениям основателя SpaceX, первого февраля.

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Испытания проходили в Техасе. На видео заметны разные оттенки пламени: зеленый цвет, например, говорит о попавших в камеру сгорания частицах меди — или же, как предположил Маск, это просто особенность камеры.

Раньше бизнесмен показывал тестовую версию корабля Starship, которая выглядит необычно по сравнению со своими собратьями.

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Теги: Илон Маск, Starship, видео, испытания
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