Повреждены нос и блоки стойки.

Ветер повредил прототип корабля Starship, на котором планируется провести несколько испытаний, в частности взлет и посадку. Об инциденте сообщил Илон Маск в своем Twitter. По его словам, порывы ветра достигали скорости в 80 км/ч. Из-за разгула стихии были повреждены удерживающие ракету блоки, а также ее верхний обтекатель — нос.

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Ремонт повреждений займет несколько недель, отметил основатель SpaceX. Он подчеркнул, что действительно важные узлы ракеты остались целыми и невредимыми.

Starship планируется использовать для доставки грузов на Марс. Ее испытательный вариант короче финального и не предназначен для подъема на большую высоту.

Ранее Маск пояснил, что для корпуса ракеты используется сталь, а не углеродное волокно, так как это позволяет ускорить и удешевить процесс постройки. Кроме того, сталь обладает всеми необходимыми характеристиками.

Сильный ветер повредил прототип корабля Илона Маска 0:00 / 00:17

Напомним, ранее Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.

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