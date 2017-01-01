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Сильный ветер повредил прототип корабля Илона Маска

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Повреждены нос и блоки стойки.
Поврежденный корабль
Поврежденный корабль
twitter.com

Ветер повредил прототип корабля Starship, на котором планируется провести несколько испытаний, в частности взлет и посадку. Об инциденте сообщил Илон Маск в своем Twitter. По его словам, порывы ветра достигали скорости в 80 км/ч. Из-за разгула стихии были повреждены удерживающие ракету блоки, а также ее верхний обтекатель — нос.

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Ремонт повреждений займет несколько недель, отметил основатель SpaceX. Он подчеркнул, что действительно важные узлы ракеты остались целыми и невредимыми.

Starship планируется использовать для доставки грузов на Марс. Ее испытательный вариант короче финального и не предназначен для подъема на большую высоту.

Ранее Маск пояснил, что для корпуса ракеты используется сталь, а не углеродное волокно, так как это позволяет ускорить и удешевить процесс постройки. Кроме того, сталь обладает всеми необходимыми характеристиками.

Сильный ветер повредил прототип корабля Илона Маска
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Напомним, ранее Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.

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Теги: Илон Маск, Starship
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