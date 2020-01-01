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День в истории: 24 мая - Первая телеграмма и открытие станции Академгородок

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В этот день, 24 мая, произошли такие события.

Первая телеграмма

Передача телеграммы азбукой Морзе
Передача телеграммы азбукой Морзе
denvistorii.ru

24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Изобретателем этого «чуда» стал – Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы.

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Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течении двух недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира, и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. 

Таким образом, телеграф стал по настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи, изобретение это важно еще и тем, что здесь впервые, и при том, в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.

Открытие станции Житомирская
 
Станция Житомирская
Станция Житомирская
wikimedia.org
 
Житомирская - 41-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Святошин» и «Академгородок».
 

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Открыта 24 мая 2003 года. Название станции выбрано по направлению на Житомир. Пассажиропоток — 36,6 тыс. чел./сутки.

Односводчатая станция мелкого заложения. Пространственное решение выполнено с помощью объединения объёмов кассовых вестибюлей и центрального зала, подчеркнутого радиальными расшивками по своду.

Над платформами расположены люминесцентные светильники на облегченных алюминиевых подвесах. Свод окрашен в жёлтый цвет, пол выложен из серого гранита с расшивками из красного и вставками габбро.

Путевые стены облицованы коричневым и белым мрамором, возле названий станции сделаны арочные поля. Это единственная станция в киевском метро, в оформлении названия которой использовано словосочетание «Станция метро».

Имеет два выхода. Западный выход соединен с подземным переходом под проспектом Победы на пересечении с улицами Семашко и Кричевского. Наземных вестибюлей нет.

Открытие станции Академгородок

Станция Академгородок
Станция Академгородок
wikimedia.org
 
24 мая 2003 года также была открыта 42-я станция Киевского метрополитена. Конечная станция Святошинско-Броварской линии, расположена после станции «Житомирская».
 
Название станция получила по близлежащему жилому массиву. Пассажиропоток — 46,2 тыс. чел./сутки. Является самой западной станцией метро Киева и Украины.
 
Линия продлится до будущей станции Новобеличи. Строительство запланировано не ранее 2022 года.
 
Напомним, днем ранее мы вспоминали язык Java и рождение создателя синтезатора.
 

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Теги: день в истории, метрополитен
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