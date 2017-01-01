День в истории: Первая женщина-врач и спуск в Марианскую впадину

В этот день, 23 января, произошли такие события.

Первая женщина-врач

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Первой дипломированной женщиной-врачом стала Элизабет Блэкуэлл (1821-1910). Англичанка по рождению, девочка в десятилетнем возрасте покинула с семьей объединенное королевство. Ее карьера начиналась в Нью-Йорке с интерната для девочек, который 17-летняя Элизабет и ее сестры организовали как семейный бизнес после смерти отца.

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Блэкуэлл долгое время изучала медицину частным порядком, черпала знания из книг и устных инструкций доктора Сэмюэля Диксона. Позже попыталась поступить в ВУЗ. Медицинские школы США отвергли ее заявление, учебные заведения Нью-Йорка и Пенсильвании в 40-е годы 19-го столетия девушек не принимали. Исключением стал колледж города Женева недалеко от Нью-Йорка, администрация которого предложила студентам проголосовать, стоит принимать девушку на обучение или нет. Студенты решили, что речь идет лишь о розыгрыше, и проголосовали «за».

Элизабет была лучшей на своем курсе и блестяще закончила учебное заведение. Затем, несмотря на множество бюрократических преград, девушка все-таки получила диплом, магистерскую степень и начала практиковать.

В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней. В 1869 году доктор Блэкуэлл вернулась в Англию, где основала еще одну Школу – Лондонскую Медицинскую, тоже для женщин.

Первый сход на берег Антарктиды

Wikimedia commons

Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Произошло это 27 января 1820 года, когда парусные корабли «Восток» и «Мирный» на 2°35' з. д. достигли широты 69°28'. Эта дата вошла в историю географической науки как день величайшего географического открытия 19 века – открытия Антарктиды.

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Однако, высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий. Первыми людьми, кто высадился на землю шестой части света, называют членов норвежской экспедиции. Это произошло 23 января 1895 года.

Первыми на землю Антарктиды вступили капитан норвежского промыслового судна "Антарктик" Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Он, собственно, и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу.

Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест» (1898–1900).

Спуск в Марианскую впадину

Батискаф Триест wayempire.com

Человечество всегда интересовал вопрос: «Что находится на дне океана?». Первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, используя для погружения стеклянный сосуд.

Водолазный костюм был придуман намного позже. В 1690 году Галлей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В такой колокол помещался только один водолаз, который получал воздух, идущий по трубам.

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Из водолазного оборудования нам больше всего знаком металлический шлем водолазного костюма А.Зибе. Начиная с 1837 года и по сей день он работает на глубинах не более 60 метров.

Большой вклад в исследование мировых глубин внес Жак-Ив Кусто. Совместно с Э.Ганьяном он разработал акваланг, при погружении с которым водолаз получил свободу движений и больше возможностей для проведения наблюдений.

Давление воды на больших глубинах вынудило заняться разработкой подводных аппаратов. Можно отметить попытку О.Бертона и У.Биба в районе Бермудских островов опуститься в батисфере на глубину 425 метров (в 1930 году).

Рекорд глубинного погружения в батискафе «Триест» поставили 23 января 1960 года ученый Ж.Пикар и лейтенант Д.Уолш, спустившиеся на дно Марианской впадины. Они достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера». Приборы зафиксировали рекордную глубину — 11 521 метр. Впоследствии цифра была скорректирована — 10 918 метров.

Спуск «Триеста» продолжался 4 часа 48 минут, подъем – 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться. Там исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу.

Напомним, днем ранее мы вспоминали появление поп-корна и Запорожскую библиотеку.

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