День в истории: Язык Java и рождение создателя синтезатора

В этот день, 23 мая, произошли такие события.

Экспедиция на дирижабле к Северному полюсу

Дирижабль Италия wikimedia.org/

19 марта 1928 года из города Специя вышел пароход «Читта ди Милано», задачей которого было обеспечивать радиосвязь с дирижаблем «Италия». Пунктом назначения судна была бухта Конгсфьорд (Кингсбей) рядом с поселением Ню-Олесунн на Шпицбергене, которая часто использовалась как база для полярных экспедиций. Она же должна была быть базой для «Италии».

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31 марта, за несколько дней до отлёта из Италии, экипаж «Италии» получил аудиенцию папы римского Пия XI, который передал Нобиле большой деревянный крест, освящённый им лично, чтобы установить его на полюсе. 15 апреля дирижабль вылетел из Милана. Как во время перелёта, так и в дальнейшем «Италию» сопровождали очень плохие метеорологические условия; Нобиле получил соответствующую информацию от советских метеорологов, когда дирижабль уже покинул Италию, и поэтому переносить сроки было уже поздно. Из-за шторма дирижабль был сильно потрёпан, поэтому 16 апреля Нобиле совершил промежуточную остановку в Штольпе в Германии. После 10 дней ремонтных работ дирижабль был снова готов к полёту, но из-за задержки «Читта ди Милано» он вылетел только 3 мая. Когда «Италия» пролетала над Стокгольмом, её подвели к дому Мальмгрена, чтобы сбросить письмо для его матери. Ещё один шторм обрушился на дирижабль во время ночёвки в Финляндии, но тем не менее 8 мая он прибыл в Конгсфьорд.

Во время вылетов на дирижабле находилось шестнадцать человек: радист Педретти оставался на «Читта ди Милано», а двое журналистов сопровождали дирижабль по очереди. Первый полёт к северо-востоку от Земли Франца-Иосифа был сорван из-за непогоды (дирижабль был вынужден вернуться через семь часов). Второй вылет продолжался шестьдесят девять часов и был гораздо удачнее, но достичь запада Северной Земли, как планировалось, не вышло.

В третий раз «Италия» вылетела ранним утром 23 мая в направлении Северного полюса, которого дирижабль достиг примерно в полночь. С дирижабля были сброшены крест и флаг Италии, после чего «Италия» повернула обратно.

Обратный путь проходил в условиях сильного встречного ветра и сильного обледенения. Ветер мешал движению к Конгсфьорду, поэтому Нобиле предлагал двигаться в сторону Канады, но Мальмгрен был уверен, что ветер вскоре изменится. В результате было принято решение сохранить курс на Конгсфьорд. Дирижабль должен был двигаться строго по меридиану, но из-за сильного юго-западного ветра он отклонился от курса, о чём экипаж не знал. Нобиле был вынужден запустить третий мотор; это ненамного увеличило скорость дирижабля, одновременно сильно увеличив расход бензина. В третьем часу ночи 25 мая заклинило руль высоты, дирижабль получил дифферент на нос и начал опасно снижаться. Чтобы избежать падения, остановили все двигатели и стравили часть газа из кормового отсека. Поломку удалось устранить, и полёт продолжился то на трёх, то на двух двигателях с манёврами по высоте. Утром 25 мая экипажу удалось наладить радиосвязь с «Читта ди Милано» и приблизительно определить местонахождение «Италии». Последний сеанс радиосвязи состоялся в 10:27.

Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал советский ледокол «Красин».

День рождения Роберта Муга

Роберт Муг Cuntroll

Роберт Муг (англ. Robert Moog) родился 23 мая 1934 года в Нью-Йорке. Он с детства тяготел к изобретательству. Уже в возрасте 14 лет Муг собрал свой первый электронный инструмент – терменвокс. Изобретателем этого инструмента был российский физик Лев Термен.

В 1952 году Роберт окончил школу с углубленным изучением технических и гуманитарных наук. В 1957 году он получил степень бакалавра по физике в Королевском колледже, степень бакалавра по физике университета Колумбия и докторскую степень по прикладной физике в Корнельском университете. Также Мугу присуждены почётные степени доктора наук Политехническим институтом Нью-Йоркского городского университета и колледжем Лайкоминг, Пенсильвания.

Несколько раньше — в 1954 году — он основал собственный частный бизнес в виде небольшой фирмы R.A. Moog Company. Компания занималась продажей Терменвоксов. А в начале 1960-х фирма включила в перечень своей продукции модули для синтеза и обработки звука. Уже в 1970 году на рынки вышел его первый компактный синтезатор «Мини-Муг».

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Новинка привлекла внимание музыкантов, когда вышел альбом переложений музыки Иоганна Себастьяна Баха, которые на аналоговом синтезаторе Муга исполнял Венди Карлос. Вскоре синтезаторами Муга увлеклись ведущие рок-группы того времени — «Битлз», «Роллинг стоунз» и «Дорз». Его изобретение и по сей день пользуется непреходящей любовью музыкантов.

Сам же изобретатель в 1980-х годах работал в должности вице-президента компании Kurzweil Music Systems Рэймонда Курцвейля, и помогал разрабатывать синтезатор Kurzweil К2000, а с начала 1990-х годов был руководителем исследовательских работ в области музыки в Университете Северной Каролины в Эшвилле.

Умер Роберт Муг 21 августа 2005 года в Эшвилле, причиной смерти стала неоперабельная опухоль мозга.

Язык Java

Java codeburst

Java — сильно типизированный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle). В настоящее время проект принадлежит OpenSource и распространяется по лицензии GPL. В OpenJDK вносят вклад крупные компании, такие как — Oracle, RedHat, IBM, Google, JetBrains. Так же на основе OpenJDK эти компании разрабатывают свои сборки JDK. Как утверждает компания Oracle — отличия между OpenJDK и OracleJDK практически отсутствуют за исключением лицензии, отрисовки шрифтов в Swing и некоторых библиотек, на которые лицензия GPL не распространяется. Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре с помощью виртуальной Java-машины. Дата официального выпуска — 23 мая 1995 года. На 2019 год Java — один из самых популярных языков программирования.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход Windows 3.0 и изобретение тюбика для зубной пасты.

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