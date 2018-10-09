День в истории: Рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат

В этот день, 9 октября, произошли такие события.

День рождения Колумба

Христофор Колумб gsaz.az

В 1451 году родился Христофор Колумб. Личность и судьба Колумба туманны, неоднозначны и похожи на роман. О его происхождении и месте его рождения шли долгие, страстные ученые споры. До сих пор шесть городов Италии и Испании оспаривают право быть его родиной. Вокруг многих событий его жизни выросли легенды, развенчать которые и до сих пор не вполне удалось.

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О детстве великого мореплавателя практически ничего не известно. Нет единого мнения и относительно образования Колумба. Известно лишь, что довольно рано Колумб начал ходить на торговых судах по Средиземному морю. В 1470-х годах Колумб поселяется в Португалии, в Лиссабоне. Теперь он ходит на португальских судах, заплывая далеко на север.

Известно, что именно тогда ему удалось побывать на Британских островах, а возможно, и в Исландии. Каравеллы под португальским флагом ходили и на Канарские острова, а также вдоль западного побережья Африки.

Он первым официально пересек Атлантический океан в тропической и субтропической полосе северного полушария, первым среди европейцев ходил в Карибском море. Он проложил начало открытию Южной Америки и перешейков Центральной Америки.

Он открыл центральную часть Багамского архипелага, Большие и Малые Антильские острова, ряд мелких островов в Карибском море и остров Тринидад у берегов Южной Америки.

Но первооткрывателем Америки Колумба можно назвать лишь с оговорками – на территории Северной Америки европейцы в лице исландских викингов бывали еще в 11 веке.

Он умер 20 мая 1506 года в полной уверенности, что открыл только новый путь в давно известную Индию, и в полном неведении того, что сделал на самом деле.

Всемирный день почты

Всемирный день почты telegraf.com.ua

Всемирный день почты (World Post Day) - один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году.

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А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

Первый пилотируемый полет

Первый полет аппарата Адера Old Spirituals

В 1890 году под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нем 50 метров.

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Клеман Адер увлекся идеей механического полета и потратил много времени и денег на ее воплощение в жизнь. Используя данные Луи Пьера Милле о полете птиц, он построил в 1886 году свой первый летательный аппарат, Эол.

Это был аппарат, похожий на летучую мышь, управляемый лёгким паровым двигателем его собственной разработки (4 цилиндра, мощность 20 л.с. (15 кВт). Вес составил не более, чем 7 фунтов на одну лошадиную силу (4 g/W)), управление полетом осуществлялось пропеллером с четырьмя лопастями.

Крылья, размах которых составил 14 ярдов, были оборудованы системой перекоса крыла, а общий вес составил 650 фунтов (300 кг).

9 октября 1890 года Адер на этом аппарате смог взлететь и пролететь около 50 м. Как правило, считается, что это был первый в истории взлет самолета, совершенный только за счет тяги собственной силовой установки. Однако Адеру не удалось добиться ни управляемости, ни устойчивости полета. Только 13 лет спустя это смогли сделать братья Райт.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на микроволновку и путешествие Васко да Гамы.