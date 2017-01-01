Huawei готовится к переходу на собственную операционку

Она должна заменить и Android, и Windows.

Huawei готова выпустить готовые к использованию ОС для своих ноутбуков и смартфонов к осени 2019 года. Компании придётся это сделать, если власти США запретят ей пользоваться решениями от Google и Microsoft, пишет CNBC.

Читай также: Huawei создает замену Android

В 2019 году будет готова версия для китайского рынка, ОС для международных рынков может выйти в начале или середине 2020 года, рассказали в Huawei. В компании подчеркнули, что запустят свою ОС только если ей навсегда запретят работать с Android от Google и Windows от Microsoft.

В собственной ОС от Huawei будет установлен магазин приложений App Gallery, который компания представила в 2018 году. Он устанавливается на устройства Huawei, но обычно в качестве магазина по умолчанию в них указан Google Play, уточняет CNBC.

В Huawei ещё раз подчеркнули, что компания хотела бы и дальше работать с экосистемами Google и Microsoft, но из-за запрета властей США у неё не будет выбора.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего магазина, а смартфоны Huawei запретили в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.