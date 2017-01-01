Торговая война: Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего магазина

Санкции против китайской компании продолжаются.

Вслед за отказом Intel, Qualcomm, Broadcom и ARM от сотрудничества с Huawei компания Microsoft провела ревизию собственного онлайнового магазина — из его предложения исчезли ноутбуки Huawei.

Microsoft прекратила продавать ноутбуки Huawei через собственный онлайновый магазин, на очереди запрет на использование Windows?

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И Microsoft, и Intel являются партнерами Huawei в деле продвижения мобильных ПК. Первой выгодно наращивать долю устройств под управлением Windows 10, вторая снабжает китайскую компанию процессорами. И все были довольны ровно до тех пор, пока администрация президента США не решила добавить Huawei в черный список компаний, с которыми нельзя вести бизнес. После этого Intel отказалась от поставок Huawei процессоров, ну а Microsoft решила остановить продажи китайских ноутбуков — MateBook X Pro в частности. Теперь в фирменном онлайновом магазине Microsoft их не найти.

Пока речь об аппаратном решении, к тому же достаточно нишевом и дорогом, вряд ли это кого-то взволнует. Но следующим шагом может стать отказ в лицензировании Windows — как это уже случилось с Android. Под угрозой и другие бизнес-проекты. К примеру, некоторое время назад Microsoft и Huawei запустили гибридное облачное хранилище с использованием серверов китайской компании на базе процессоров Intel. Из-за едва ли разумных действий администрации США Microsoft и Intel придется, скорее всего, выйти и из этого проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Huawei запретили в США.

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