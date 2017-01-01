Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Торговая война: Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего магазина

Комментариев: 0
Санкции против китайской компании продолжаются.
MateBook X Pro исчез из магазина
MateBook X Pro исчез из магазина
Pocket-lint

Вслед за отказом Intel, Qualcomm, Broadcom и ARM от сотрудничества с Huawei компания Microsoft провела ревизию собственного онлайнового магазина — из его предложения исчезли ноутбуки Huawei.

Microsoft прекратила продавать ноутбуки Huawei через собственный онлайновый магазин, на очереди запрет на использование Windows?

Читай также: ZTE прекращает выпуск смартфонов из-за санкций

И Microsoft, и Intel являются партнерами Huawei в деле продвижения мобильных ПК. Первой выгодно наращивать долю устройств под управлением Windows 10, вторая снабжает китайскую компанию процессорами. И все были довольны ровно до тех пор, пока администрация президента США не решила добавить Huawei в черный список компаний, с которыми нельзя вести бизнес. После этого Intel отказалась от поставок Huawei процессоров, ну а Microsoft решила остановить продажи китайских ноутбуков — MateBook X Pro в частности. Теперь в фирменном онлайновом магазине Microsoft их не найти.

Пока речь об аппаратном решении, к тому же достаточно нишевом и дорогом, вряд ли это кого-то взволнует. Но следующим шагом может стать отказ в лицензировании Windows — как это уже случилось с Android. Под угрозой и другие бизнес-проекты. К примеру, некоторое время назад Microsoft и Huawei запустили гибридное облачное хранилище с использованием серверов китайской компании на базе процессоров Intel. Из-за едва ли разумных действий администрации США Microsoft и Intel придется, скорее всего, выйти и из этого проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Huawei запретили в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Huawei, Microsoft
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь